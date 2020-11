Rostock

Werften-Zulieferer in MV schlagen Alarm: Mit dem Einbruch im Bau von Kreuzfahrtschiffen auf Werften in der Corona-Krise seien auch viele Partner-Firmen in Mitleidenschaft gezogen. Der Zulieferer-Verbund RIC MAZA beklagt in der Krise einen Rückgang an Schiffbauleistungen von rund 50 Prozent. Die gesamte Zuliefererindustrie hat in MV gut 10000 Beschäftigte. Forderung: Die Schiffbauförderung in Europa und Deutschland müsse komplett neu aufgestellt werden.

Kommentar: Krise ist auch eine Chance für den Umbau des Schiffbaus

Thomas Kühmstedt, Zulieferer-Verbund RIC MAZA: „Wir sind in schwerem Fahrwasser.“ Quelle: CORNELIUS KETTLER

„Wir sind in schwerem Fahrwasser“, erklärt Thomas Kühmstedt, Vorstandschef bei RIC MAZA. Man befürchte, dass sich die kooperativen Schiffbauleistungen in der Branche über Jahre bei „50 bis 60 Prozent“ des Vor-Krisen-Niveaus einpegelt. Das könnte auch viele Jobs kosten. Daher müsse der Schiffbau im Nordosten umgestellt werden. Heißt: weg von großen Kreuzfahrtschiffen, hin zu innovativem Schiffbau. Kühmstedt nennt emissionsfreie oder autonome Schifffahrt als Beispiele. Und: Es brauche ein EU-weites Förderprogramm für die Erneuerung von Binnen- und Seeflotten. „Politik muss die Randbedingungen aufstellen."

„Kurzarbeit ist auf lange Sicht keine Lösung“

Im Zulieferer-Verbund, rund 45 Firmen, seien derzeit rund 2500 Arbeitnehmer beschäftigt. Wie auf den Werften schlägt die Corona-Krise durch. „Kurzarbeit ist aber auf lange Sicht keine Lösung“, sagt Eberhard Binder vom Beirat des Verbundes. Er fürchtet: Gehen Werften im Nordosten ein, kämen sie nicht wieder. „Einmal Schluss - das wäre weitreichend und fatal." Kreuzfahrtschiffe, zum Beispiel die neuen, kleineren Universal-Schiffe der MV Werften (maximal 2000 Passagiere) könnten weiterhin wichtiges Standbein sein. Aber eben nicht allein.

Einen Niedergang der Werften fürchtet auch die IG Metall. Es brauche „endlich Klarheit über Aufträge der Marine und anderer Behörden, um den Schiffbau im Norden zu retten“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Die Gewerkschaft fürchte den Verlust vieler Arbeitsplätze auf den Werften und bei Zulieferern.

Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf Anstrengungen, die Schiffbau-Branche zu erhalten. So gebe es aus dem Konjunkturpaket des Bundes zusätzliche Mittel für die Flottenerneuerung bei Schifffahrtsverwaltung, Zoll und Bundespolizei, so Sprecherin Annika Einhorn. Auch im Marine-Schiffbau gebe es Bewegung, zusätzliche zivile Vorhaben seien angekündigt. Nicht zuletzt habe der Bund bisher 193 Millionen Euro Kredite zur Rettung der MV Werften bewilligt. „Das Ziel ist, dieser Krise zu überstehen und die Substanz unserer Wirtschaft zu erhalten.“

CDU-Mann Rehberg : grünes Licht für viele Schiffe

Konkreter wird CDU-Bundestagsabgeordneter Eckhardt Rehberg. Stichwort Marine: Der Haushaltsausschuss des Bundestags habe grünes Licht für den Bau von vier Mehrzweckkampfschiffen MKS 180 gegeben – Auftragsvolumen: 5,5 Milliarden Euro. Für zwei neue Marine-Transportschiffe laufe die Ausschreibung – rund 570 Millionen Euro. Rund 645 Millionen Euro sollen für neue Wasserfahrzeuge etwa der Schifffahrtsverwaltungen ausgegeben werden. „Ich hoffe, dass es uns gelingt, die Auftragslage der Werften und Zulieferer auch nach Corona zu stabilisieren“, so Rehberg. Auch Programme für emissionsfreie Schifffahrt gebe es, für autonome aber nicht.

Ohne staatliche Hilfen gehe es nicht, erklärt MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). An einzelnen Projekten „hängen Tausende Arbeitsplätze sowohl bei den Werften, als auch bei den Zulieferern“. Um der Branche durch die Corona-Zeit zu helfen, werde vieles unternommen. Beispiele: Bürgschaften, Kredite, mehr staatliche Aufträge.

Den Zulieferern reicht das nicht. „Der Staat soll Einfluss auf deutsche Reeder nehmen, Schiffe in Deutschland zu bestellen, in nationalem Sinne zu handeln“, so Binder.

Von Frank Pubantz