Rostock/Lübeck

Stefan Schulz kann es nicht fassen. Der Unternehmer aus Lübeck hat einen neuen Typ Fähre entwickelt: leicht, weil aus Kunststoff, mit Elektromotor, klimaschonend. Was er nicht erwartet hat: Für seine Schiffe finde er keine Werft, die sie bauen will. Auch in MV hat er sich Absagen abgeholt.

Das mit der Werftenkrise und fehlenden Aufträgen stimme wohl nicht, schlussfolgert Schulz. Zuletzt verkündeten die MV Werften und die Neptun Werft Personalabbau, weil Aufträge fehlten.

Leichtbau-Kunststofffähren seien sein Geschäft, so Schulz. Über Jahre habe er kleinere Typen bauen lassen. „Jetzt wird es größer.“ Im aktuellen Portfolio seiner Baltec Offshore GmbH stehen zwei Typen von Autofähren: 83 und 50 Meter lang. Aus Spezial-Kunststoff, dadurch etwa um die Hälfte leichter als die stählerne Konkurrenz. Mit E-Motor. Die Energieeinsparung liege bei rund 30 Prozent. Die Zukunft des Schiffbaus, findet der Unternehmer.

Das größere Modell der E-Fähre heißt CF830, ist 82 Meter lang und 26 Meter breit. Quelle: Baltec Offshore

Drei Schiffe seien zunächst für den dänischen Markt geplant. Jeweils 30 bis 35 beziehungsweise 20 Millionen Euro Baukosten. Die 50-Meter-Variante bietet Platz für 22 Autos und einen Laster, die 83-Meter-Fähre für 45 Autos und fünf Lkw, mit Oberdeck und Sitzgelegenheiten. Ideal für Inselhopping in Dänemark, wirbt Schulz. Von der Zulassungsbehörde habe er positive Signale. „In den nächsten drei, vier Monaten sollen die Ausschreibungen sein.“

Ob es dazu kommt, ist allerdings fraglich. Denn für die Kunststoff-Fähren finde er keine Werft. Vor allem der Baustoff Kunststoff löse Skepsis aus. „Die Innovationsfähigkeit geht nicht so weit, wie ich gedacht habe“, erklärt Schulz. „Man kann doch nicht immer alles wie bisher machen“, ist er überzeugt. „Dann wären wir immer noch bei den Einbäumen.“

Reaktion aus Stralsund: „Wir sind Ostseestaal und nicht Ostseekunststoff“

Schulz hat sich einige Absagen geholt. Problem: Es brauche eine große Halle für den Bau. Thomas Kühmstedt von Ostseestaal in Stralsund bestätigt ein Gespräch mit dem Lübecker Unternehmer. Er kenne das Konzept der Kunststoff-Fähren; dieses passe aber nicht ins Geschäftsfeld seines Unternehmens. „Wir sind Ostseestaal und nicht Ostseekunststoff“, so Kühmstedt. Zudem gebe es viele Anfragen. Andere Werften reagierten nicht oder wollten nichts zur Anfrage sagen.

Im Wirtschaftsministerium kannte man das Fähren-Angebot aus Lübeck vor der OZ-Anfrage noch nicht. Invest MV, die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes, habe sofort Kontakt zu Baltec Offshore aufgenommen, sagt Sprecher Gunnar Bauer. Man werde versuchen, Kontakt zu ansässigen Firmen herzustellen. „Jedes Unternehmen, das Interesse an einer Kooperation oder einer Ansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern hat, ist herzlich willkommen.“

Von Frank Pubantz