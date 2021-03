Westliche Umgehungsstraße für Stettin geplant

Stettin/Swinemünde

Die polnischen Nachbarn wollen in ein großes Verkehrsprojekt investieren. Stettin bekommt eine westliche Umgehungsstraße. Die milliardenschwere und strategische Investition in Westpommern bestätigte Jarosław Kaczyński, stellvertretender Ministerpräsident Polens und Vorsitzender der Partei Recht und Gerechtigkeit, während der feierlichen Inbetriebnahme der Tunnelbohrmaschine zwischen den Inseln Usedom und Wollin. Für das Straßenbauvorhaben, mit dem sich auch die Durchfahrt von Deutschland über Mecklenburg-Vorpommern zu den Badeorten wie Swinemünde oder Misdroy erheblich verbessern wird, sind Kosten von über 3,9 Milliarden Złoty veransschlagt.

Die Auffahrt auf die Umgehungsstraße wird an der Grenze in der Nähe von Kołbaskowo gebaut. Die Straße wird entlang der S6-Route durch Police, einen Tunnel unter der Oder verlaufen und in der Nähe von Goleniów enden. Dadurch werden Verkehrsteilnehmer den Flughafen in Goleniów vom Linksufer Stettins in 15 Minuten erreichen. Die Umgehungsstraße wird auch die Zufahrt zu polnischen Resorts aus Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere von Pasewalk, erleichtern.

Fünf Kilometer langer Oder-Tunnel

Die Generaldirektion für Nationale Straßen und Autobahnen nimmt derzeit geologische Vermessungen vor. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung zur Auswahl eines Auftragnehmers für die Investition angekündigt werden. Die Umgehungsstraße wird auf einer Länge von insgesamt 50 Kilometern gebaut werden. Kompliziertester und teuerster Teil wird der 5 Kilometer lange Tunnel zwischen Police und dem Ort Święta. Verkehrsteilnehmer werden die neue Umgehungsstraße voraussichtlich im Jahr 2028 befahren können.

Bereits im Mai wird ein neuer Abschnitt zwischen Miękowo und Brzozowo der Schnellstraße S3 nach Swinemünde freigegeben. Quelle: GDDKiA

Fortschritte gibt es auf der Schnellstraße S3 nach Swinemünde. Bereits im Mai wird ein neuer und 20 Kilometer langer Abschnitt zwischen Miękowo und Brzozowo freigegeben. Für den Abschluss der Straßenbauarbeiten an der S3 fehlt nur das letzte Teilstück zwischen Troszyn und Swinemünde. Es ist über 30 Kilometer lang und soll bis Mitte 2024 fertiggestellt werden.

Von Radek Jagielski