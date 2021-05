Pfiffige und kreative Ideen sind gefragt: Beim diesjährigen Papierbrückenwettbewerb der Hochschule Wismar werden die Konstruktionen im Labor geprüft – bis sie in sich zusammenfallen. Durch die corona-bedingte Online-Version können in diesem Jahr alle Schulen aus Mecklenburg-Vorpommern mitmachen. Wie die Regeln sind und was es für Preise gibt.