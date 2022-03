Wetter-Aussichten in MV: Freundliche Tage unter blauem Himmel 

Rostock

Genießen Sie das freundliche Wetter, wo auch immer Sie sich für ein Sonnenbad Zeit nehmen. Denken Sie daran, dass gerade jetzt die Sonne aufgrund der noch nicht vollständig ausgeprägten Ozonschicht bereits schon effektiv bräunt. Längeres Sonnenbaden sollte daher mit entsprechend schützender Sonnencreme einhergehen.

Sehr hoher Luftdruck von Südskandinavien bis nach Kroatien reichend bestimmt derzeit die Witterung in Mittel- und Osteuropa. Damit setzt sich das sonnenreiche Wetter auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter fort. Von Donnerstag bis Sonntag ist es freundlich und trocken. Nach Nebel- und Hochnebelauflösung gibt es viel blauen Himmel und nur vereinzelt tagsüber harmlose Quellwolken. Die Temperaturen erreichen in geschützten Lagen Tageswerte bis 10 Grad und sinken in der Nacht in Senken bis minus 2 Grad. Der Wind weht am Donnerstag schwach bis mäßig, in den Folgetagen langsam aber merklich zunehmend aus Südost.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag und Freitag ist es nach Frühnebel freundlich und trocken. Es gibt reichlich Sonnenschein. Das Wochenende gestaltet sich ebenfalls freundlich mit einem Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen tagsüber angenehme Werte zwischen 6 und 9 Grad. Nachts sinken die Temperaturen bis in Gefrierpunktnähe. Der Wind weht schwach bis mäßig, bis Sonntag spürbar auffrischend aus Südost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag ist es wechselnd wolkig und trocken. Freitag ziehen bei viel blauem Himmel nur harmlose Quellwolken vorüber. Am Samstag und Sonntag bleibt es bei einem freundlichen aber kühlen Wettercharakter. Die Höchstwerte liegen bei ca. 7 Grad. In der Rostocker City ist es bei längerer Sonnenscheindauer spürbar wärmer. Nachts kühlt es sich bis nahe 0 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, bis Sonntag teils frisch aus Richtung Südost.

Graal-Müritz, Darß

Bis einschließlich dem Wochenende ist es trocken bei bis zu 9 Sonnenstunden. Viele sonnige Abschnitte wechseln mit nur wenigen Wolkenfeldern. Die Sonne erwärmt die Luft tagsüber bis 9 Grad. Direkt in Küstennähe ist es etwas kühler. Nachts sinken die Werte auf frostige minus 1 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, bis Sonntag immer wieder auffrischend aus Richtung Südost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Donnerstag bis Sonntag ist es durchweg freundlich und trocken. Harmlose Quellwolken bilden sich vereinzelt am Nachmittag. Die Sonne erwärmt die Luft auf angenehme 6 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, teils frisch aus Richtung Südost. Tagsüber ist zusätzlich auflandiger Seewind erstmalig einzuplanen.

Usedom, Greifswald

Am Donnerstag zeigt sich häufig die Sonne. Der Freitag gestaltet sich ebenfalls freundlich und mit viel Sonnenschein. Zum Wochenende bleibt es bei einem ähnlich sonnenreichen Wettercharakter. Die Luft erwärmt sich tagsüber auf 6 bis 9 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter minus 1 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Seenähe frisch aus Richtung Südost.

Mecklenburgische Seenplatte

Bis Sonntag bleibt es bei einem Mix aus blauem Himmel und lokal entstehenden harmlosen Quellwolken. Es bleibt weiterhin niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis 10 Grad. In der Nacht kühlt es sich bis minus 2 Grad aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtung Südost.

Wetterphänomen: Himmelsblau

Das Blau des Himmels wird durch die Streuung des Sonnenlichtes an den Luftmolekülen hervorgerufen. Sonnenlicht besteht aus den Farben des Regenbogens. Der Blauanteil des Sonnenlichtes wird durch die Luft am effektivsten gestreut.

Von Ronald Eixmann/cab