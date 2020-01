Wetter: Sonne, Wolken und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern wird am Donnerstag zunächst sonnig, später ziehen langsam Wolken auf. Am Vormittag kann es streckenweise zu Glätte durch Reif und überfrierende Nässe kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis vier Grad. Der Wind weht im Binnenland schwach, an der Küste mäßig bis frisch.

In der Nacht zum Freitag kann es an der Küste zu einzelnen Windböen kommen. Der Himmel ist wolkig bis stark bewölkt bei Tiefswerten von drei bis minus ein Grad. Der Freitag wird bewölkt, gebietsweise kann es zu Regen kommen. Der Wind weht mäßig bei Temperaturen zwischen sechs und acht Grad. An der Küste sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Von dpa/RND