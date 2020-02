Hiddensee

Sturmtief „Sabine“ hat in MV nicht so gewütet wie befürchtet. Mit Windgeschwindigkeiten von knapp 100 Kilometern pro Stunde und großen Regenmengen, vor allem in Mecklenburg, ließ „Sabine“ aber auch im Nordosten die Muskeln spielen.

Das Ungewöhnlichste an ihr waren aber wohl die Temperaturen: Die Warmluft, die sie vor sich herpustete, sorgte für frühlingshafte Temperaturen mitten in der Nacht. „Um 23 Uhr wurden an mehreren Stellen 13 Grad gemessen“, sagt Meteorologe Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee.

In Neustrelitz lag das Maximum bei 13,4 Grad, in Parchim waren es 13,1 und in Teterow 13,0 Grad. Am Montagmorgen waren die Werte dann auf verbreitet 8 bis 9 Grad gefallen, im weiteren Verlauf des Tages gingen sie noch weiter runter. „Das zeigt, dass die Temperaturen nicht nur von der Sonne abhängen, sondern auch stark von der Temperatur der Luftmassen“, so Ulbrich. Bei Stürmen gebe es oft vorher einen intensiven Warmlufttransport.

Keineswegs harmlos

Der Wind erreichte in der Spitze 98 Kilometer pro Stunde bei Lübz, am Kap Arkona, am Hiddenseer Dornbusch und auf der Greifswalder Oie waren es 96 km/h. Damit blieb MV deutlich hinter den Windspitzen von 120 km/h, die am Kieler Leuchtturm gemessen wurden.

Dennoch sei „Sabine“ keineswegs harmlos gewesen, betont Ulbrich: „Es entstanden große Schäden, etwa durch umgestürzte Bäume. Dass es keine Toten und Verletzten gab, zeigt, dass die Menschen die Warnungen ernst genommen und sich vorbereitet haben.“

Große Regenmengen gab es vor allem in Mecklenburg: In Groß Schwansee fielen laut Ulbrich innerhalb von zwölf Stunden 21,3 Liter pro Quadratmeter, in Boltenhagen 21,3. Eine Sturmflut sei aktuell nicht zu erwarten, da der Wind aus Südwest komme.

Regen setzt Steilküsten zu

Der Regen und die Sturmflut der vergangenen Woche könnte den Steilküsten zusetzen: „Starke Niederschläge durchfeuchten die Kliffe und können den inneren Zusammenhalt mindern“, heißt es aus dem Schweriner Umweltministerium. „Und wenn durch Sturmfluten die Klifffußhalden, also das sich natürlich am Klifffuß ansammelnde Abbruchmaterial, weggespült werden, kann neues Material nachrutschen.“

Dafür fallen derzeit die Belastungen weg, unter denen die Steilküsten bei eisigen Temperaturen leiden: „Frost führt zu Frostsprengungen im Kliff und schwächt damit seinen inneren Zusammenhalt.“

Das ungemütliche Wetter mit kräftigen Windböen, Schauern und sogar Gewittern bleibt MV laut Meteorologe Ulbrich bis Mittwoch erhalten. Erst am Donnerstag beruhigt es sich, es bleibt aber regnerisch.

Von Axel Büssem