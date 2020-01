Am 9. Januar soll in dem wegen der Gewaltschilderungen oft schwer zu ertragenen Prozess um den Tod von Leonie (6) das Urteil gesprochen werden. OZ-Reporterin Cornelia Meerkatz hat den grausamen Fall von Anfang an begleitet und mit vielen Beteiligten gesprochen. Kurz vor dem Abschluss schildert sie ihre Eindrücke und setzt die Fakten zusammen.