Derzeit wüten an der Westküste in Amerika verheerende Waldbrände. Der Rauch steigt mehr als zehn Kilometer in die Höhe. Das ist auch in Europa spürbar. OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann erklärt, wie sich die Brände auf den Himmel in MV auswirken und welche Folgen wir schon jetzt davon sehen.