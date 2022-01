Rostock

Der Jahresbeginn 2022 war recht mild – doch das soll sich noch diese Woche ändern: In den kommenden Tagen – von Mittwoch bis Sonntag – wird es wieder kühler.

„Wir gehen dahin zurück, was Winter ausmacht“, sagt der Wetterexperte der OSTSEE-ZEITUNG Ronald Eixmann. Das bedeutet, dass in ganz Mecklenburg-Vorpommern das Thermometer tagsüber etwas über die Null-Grad-Grenze fallen wird. In der Nacht hingegen liegen die Temperaturen wieder kurz unter Null. In den Küstenregionen kann es jedoch etwas milder werden als im Landesinneren.

Allerdings werden die kühleren Temperaturen nicht für massiven Schneefall ausreichen. Stattdessen ist mit Schauern zu rechnen, die eher an klassisches Aprilwetter erinnern. „MV wird in den nächsten Tagen nicht weiß gezuckert, wie wir es vor Weihnachten erlebt haben“, sagt der Wetterexperte.

Nur vereinzelt könnte der Schnee hauchdünn fallen – ob es fürs Rodeln reicht, das können die Kinder dann selbst entscheiden.

Von jk