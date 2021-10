Rostock

Herbstspaziergänge durch buntes Laub, eine heiße Schokolade in der Herbstsonne genießen oder endlich den Garten auf Vordermann bringen? Schöne Ideen, aber leider auch sehr wetterabhängig. Wer diesen Plan am Dienstag hatte, hat wahrscheinlich doof aus der Wäsche geguckt. Fast überall in MV gab es seit dem Morgen Starkregen. Aber wann kommt endlich der goldene Oktober? Vielleicht schon am Mittwoch? Das haben wir den Wetterexperten Ronald Eixmann gefragt.

„Ab Mittwoch wird das Wetter auf jeden Fall schon besser“, ist sich Ronald Eixmann sicher. Wir dürfen aber noch nicht zu viel erwarten, es soll noch ein Übergangstag werden. Schon am Morgen soll es nicht mehr regnen, allerdings hängen noch einige Wolken über MV, die sich zum Nachmittag hin verziehen. „Das Tief über uns wird sich morgen in Luft auflösen“, so der Meteorologe.

Ab Donnerstag können wir uns auf vier ruhige herbstliche Schönwettertage freuen. Der Oktober wird sich in ganz MV von seiner freundlichen Seite zeigen. „Wir können mit Temperaturen von 14 – 16 Grad rechnen“, so Eixmann. Im Landesinneren können es bei Sonnenschein sogar 18 Grad werden.

Schnelle Wolkenbildung durch Feuchtigkeit

Allerdings schafft es die Sonne vielleicht nicht immer gleich am Morgen durch die Wolkendecke zu brechen. „Wir haben Oktober, und wenn es sehr feucht ist, bleibt die Feuchtigkeit auch am Tage im Boden“, erklärt der Meteorologe. Das bedeutet, dass sich auch wenn schönes Wetter kommt, immer wieder schnell mal Wolken bilden können. Darum sei laut Wetterexperte auch mit Frühnebel und Dunst zu rechnen. Neben milden Temperaturen können wir uns ab Donnerstag auf ein ganz windstilles Herbstwetter freuen.

Nachts wird es jedoch schon kühler: An Der Küste sollen die Temperaturen nicht unter acht bis 10 Grad an der Küste klettern. Im Landesinneren kann das Thermometer schon mal bis fünf Grad in der Nacht anzeigen. „Im Landesinneren sind die Temperaturschwanken zwischen Tag und Nacht immer größer als an der Lüste“, erklärt der Wetterexperte. Also freuen wir uns auf einen milden, regenfreien Übergangstag am Mittwoch und ein paar goldene Herbsttage von Donnerstag bis Sonntag.

