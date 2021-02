Rostock

Die Wetterlage in MV hat sich entspannt: Das befürchtete Schnee-Chaos am Wochenende wird nicht eintreten, meint Kühlungsborner Diplom-Metereologe Dr. Ronald Eixmann. Doch vor eisiger Kälte und starkem Wind bleiben die Menschen im Land nicht verschont.

„Die kalte Luft, die aus dem Norden kommt, hat sich weiter nach Süden vorgeschoben. Damit treffen die Warm- und die Kaltfront, die bis zu 15 Grad Unterschied haben, nun nicht über MV aufeinander“, erklärt Eixmann. Dort, wo das geschieht, sei mit reichlich Schneefall zu rechnen. Doch das betreffe nun eher Brandenburg und Niedersachsen.

Bei uns im Land wird es laut dem Wetterexperten hingegen nur lokal begrenzte Schneeschauer geben. Am wahrscheinlichsten sei das in Küstennähe, da die Luft dort besonders feucht ist.

Stürmischer Wind und eisige Temperaturen

„Jedoch saust ein östlicher Wind über die Ostsee zu uns herein“, kündigt der Wetterexperte an. Im Laufe des Samstags ziehe der Wind kräftig an. „Am Abend ist mit Windstärke sieben zu rechnen, am Sonntag sogar mit einer Windstärke neun.“ Das könne man als stürmisch bezeichnen. Betroffen ist vor allem hier auch die Küstenregion, landeinwärts nimmt der Wind ab.

Aufgrund der Kaltluftmassen, die vom Polarkreis kommen, werde es zudem eisig kalt. „Am Sonntag bewegen wir uns tagsüber bei minus fünf Grad, in der Nacht können es in ungünstigen Lagen auch minus zehn Grad werden“, kündigt Eixmann an.

Von Maria Baumgärtel