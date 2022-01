Rostock

Ein Tief mit Zentrum über Nordskandinavien bestimmt die Witterung in Norddeutschland. Damit bleibt es an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Tagen trotz kalendarischem Winter bei einer durchweg herbstlichen Witterung. Bis einschließlich dem Wochenende ist es nach Nebel- und Hochnebelauflösung trotz örtlichen Auflockerungen meist bewölkt aber trocken.

Die Temperaturen steigen auf milde 5 bis 7 Grad. Die Luft kühlt sich nachts zum Wochenende bis nahe 0 Grad ab. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag Vormittag frisch bis stark, ab Freitag Nachmittag nur schwach aus West bis Nordwest. Ab Sonntag frischt der Wind erneut merklich auf und erreicht in Küstennähe und auf der freien See Sturmstärke!

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Bis Sonntag ist es bewölkt oder neblig trüb aber trocken. Sonnige Abschnitte sind lokal dennoch vorhanden. Die Höchsttemperaturen erreichen 5 bis 7 Grad und sinken bis zum Wochenende langsam auf 1 Grad in der Nacht. Der Wind pustet bis Freitag Vormittag ganz ordentlich. Ab Freitag Nachmittag nimmt der Westwind spürbar ab. Ab Sonntag nimmt der Wind erneut signifikant zu und erreicht in Seenähe Sturmstärke!

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Viele Wolken, Frühnebel, aber auch sonnige Abschnitte begleiten uns durch die nächsten Tage. Es bleibt trocken bei Höchstwerten um 6 Grad. Die Temperaturen sinken nachts bis 2 Grad. Der Wind weht bis Freitag in der 1. Tageshälfte frisch bis stark, teils stürmisch aus West bis Nordwest. Ab Freitag Nachtmittag erfolgt unter Abnahme des Windes eine langsame Winddrehung auf Südwest. Sonntag nimmt der Wind erneut spürbar zu und erreicht in Seenähe Sturmstärke!

Graal-Müritz, Darß

Es gibt einen Wechsel aus Dunst, Hochnebel oder Wolken. Hin und wieder gibt es die Chance auf blauen Himmel. Schauer sind kaum zu erwarten. Die Temperaturen erreichen tagsüber milde Werte zwischen 4 bis 7 Grad. Bei wolkenfreiem Himmel erfolgt nachts eine Auskühlung bis 0 Grad. Der Wind weht frisch bis stark aus West bis Nordwest, ab Freitag schnell abnehmend. Sonntag frischt der Wind erneut spürbar auf und erreicht Sturmstärke!

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Es ist in den nächsten Tagen bewölkt, aber trocken. Zeitweise ist es freundlich. Die Temperaturen pendeln sich auf Tageshöchstwerte zwischen 4 und 6 Grad ein. Nachts kühlt sich die Luft bei wolkenfreien Himmel bis 0 Grad ab. Der Wind weht bis Freitag Vormittag stark, ab Freitag Nachmittag nur schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Ab Sonntag frischt der Wind erneut merklich auf und erreicht bis zum Abend lokal Sturmstärke!

Usedom, Greifswald

Bis einschließlich dem Wochenende bleibts bei vielen Wolken. Auflockerungen sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen Werte um 6 Grad uns sinken bei sternenklarer Nacht bis 1 Grad. Der Wind weht mäßig, zeitweise frisch bis stark aus West bis Nordwest. Am Freitag und Samstag erfolgt eine nur kurze Windabnahme einschließlich einer Winddrehung auf Südwest.



Mecklenburgische Seenplatte

Es ist zu Tagesbeginn neblig trüb. Nach Dunstlauflösung ist es bis zum Wochenende bewölkt mit zeitweise sonnigen Abschnitten. Schauer sind nicht relevant. Die Temperaturen erreichen tagsüber 5 bis 8 Grad. Nachts sinken die Temperaturen bis Gefrierpunktnähe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Es erfolgt unter Abnahme des Windes eine langsame Winddrehung auf Südwest.

Planetenbewegungen

Die Planeten drehen um so schneller um unsere Sonne, je dichter sich ihre Umlaufbahn an der Sonne befindet. So ist ein „Merkurjahr“ viermal kürzer als das der Erde. Jupiter braucht für eine Sonnenumrundung dagegen Jahre, der ehemals als Planet eingestufte Pluto sogar Jahrzehnte.

Von Ronald Eixmann/OZ