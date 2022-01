Rostock

Es greift erneut in den nächsten Tagen und am Wochenende eine Kaltfront von der Nordsee her auf Deutschland über und bringt auch in Mecklenburg-Vorpommern das Schmuddelwetter. Am Donnerstag steht wechselhaftes Wetter mit Schnee-, Schneeregen- und Regenschauern an. Es gibt neben Wolken auch heitere Abschnitte.

Der Freitag startet ganz ähnlich zum Donnerstag. Die Sonne verdrängt im Tagesverlauf immer weiter die Wolken. Am Samstag breiten sich im Norden vielerorts reichlich Wolken mit einzelnen Regenfällen aus. Der Sonntag gestaltet sich teils neblig, trüb und regnerisch.

Die Temperaturen bewegen sich im Küstenbereich zwischen 0 bis 4 Grad. Im Landesinneren steigt das Thermometer kaum über 2 Grad. Nachts sinken die Werte bis etwa minus 3 Grad. Achtung vor überfrierende Nässe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag im Küstenbereich vorhanden.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Der Donnerstag gestaltet sich zunehmend wechselhaft. Regen geht langsam in Schneeregen bzw. Schnee über. Am Freitag bleibt es meist bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Das Wochenende gestaltet sich erneut wechselhaft mit vielen Wolken und Regenschauern. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte um 0 bis 4 Grad. Nachts sinken die Temperaturen in Gefrierpunktnähe. Achtung: gelegentliche Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag einzuplanen.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Am Donnerstag kommen erst die Wolken, dann der Regen, Schneeregen und Schnee. Freitag ist es bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Samstag und Sonntag ist es dagegen wieder wechselhaft mit vielen Wolken und Regen. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte um 0 bis 4 Grad. Nachts sinken die Temperaturen in Gefrierpunktnähe. Achtung: Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag einzuplanen.

Graal-Müritz, Darß

Wechselhaft geht es in den nächsten Tagen und am Wochenende weiter. Donnerstag gibt es immer wieder Schauer, teilweise mit Schneeflocken vermischt. Freitag und Samstag bleibt es trocken und kurze Auflockerungen sind vorhanden. Viele Wolken und Regen bestimmen den Sonntag. Die Temperaturen bewegen sich im Küstenbereich zwischen 0 bis 4 Grad. Achtung: überfrierende Nässe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag vorhanden.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag ist es zunehmend wechselhaft, einsetzender Regen geht langsam in Schnee bzw. Schneeregen über. Am Freitag ist es mit kurzen sonnigen Abschnitten freundlicher und trocken. Das Wochenende bleibt mit vielen Wolken und Regen- schauern wechselhaft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 bis 4 Grad. Achtung: überfrierende Nässe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag vorhanden.

Usedom, Greifswald

Am Donnerstag müssen wir mit vielen Wolken vorlieb nehmen. Der einsetzende Regen geht langsam in Schneeregen und Schnee über. Der Freitag gestaltet sich zunehmend freundlich und trocken. Am Samstag ist es bedeckt. Am Sonntag sind viele Wolken vorhanden. Die Sonne hat kaum eine Chance. Die Höchstwerte liegen bei ca. 2 Grad am Donnerstag und ca. 1 Grad am Sonntag. Nachts sind Werte um 0 bis minus 3 Grad einzuplanen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag einzuplanen.

Mecklenburgische Seenplatte

Donnerstag dominieren viele Wolken. Regen, Schneeregen und Graupelschauer sind einzuplanen. Bewölkter Himmel und einige sonnige Abschnitte sind am Freitag vorhanden. Das Wochenende zeigt sich erneut wechselhaft. Die Werte liegen bei ca. minus 3 bis plus 2 Grad. Achtung: Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West, am Samstag kurzzeitig aus Südwest. Stark bis stürmischer Nordwestwind ist am Donnerstag einzuplanen.

Böigkeit des Windes

Die Böigkeit des Windes können wir aus der Wolkenhöhe abschätzen. Grundsätzlich gilt: Je höher die vertikale Ausdehnung der beobachteten Wolken, desto stärker die Böigkeit des horizontalen und damit für uns spürbaren Windes.

Von Ronald Eixmann/OZ