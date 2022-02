Rostock

Wem der Sonnenschein in den vergangenen Wochen viel zu kurz kam, kommt an diesem Wochenende voll auf seine Kosten. Großräumig absinkende Luftmassen und damit verbundene Wolkenauflösung lassen am Samstag und Sonntag viele Sonnenstunden zu. Ein Muss für alle Sonnenhungrigen, ihr erstes längeres Sonnenbad im Freien zu genießen.

Die Dominanz atlantischer Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa nimmt ab dem Wochenende spürbar ab. Damit setzt sich nach einem wechselhaften Donnerstag und Freitag zunehmend freundliches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern durch. Am Donnerstag und Freitag ist es meist bewölkt bzw. bedeckt. Dennoch sind sonnige Abschnitte lokal vorhanden. Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer müssen jeweils in den Abend- und Nachtstunden häufiger eingeplant werden.

Am Wochenende schafft es die Sonne mehr und mehr durch die Wolken. Es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber weiterhin milde 5 bis 8 Grad, wobei am Donnerstag die höchsten Temperaturen erwartet werden. Nachts sinken die Werte bis Gefrierpunktnähe. Im Landesinneren kühlt sich die Luft dann auf frostige minus 2 Grad ab. Achtung: Glättegefahr!

Der Wind variiert in den nächsten Tagen stark in Stärke und Windrichtung ,Während der Wind am Donnerstag und Freitag frisch bis stark langsam von Südwest über West auf Nordwest dreht, ist am Wochenende nur von schwach umlaufendem Wind auszugehen.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag und Freitag bestimmen Wolken den Tag. Dennoch gibt es auch sonnige Abschnitte. Schauer, teils mit Schnee vermischt, sind am häufigsten in den Nachmittag- und Abendstunden vorhanden. Samstag und Sonntag bleibt es niederschlagsfrei, oftmals zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 8 Grad. In der Nacht kühlt sich die Luft bis Gefrierpunktnähe ab. Der Wind variiert in den nächsten Tagen in Stärke und Windrichtung. Am Donnerstag und Freitag ist von frischem bis starkem Wind um West auszugehen. Am Wochenende weht der Wind schwach umlaufend.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Bis Freitag ziehen immer wieder Wolken vorüber, zeitweise gibt es sonnige Abschnitte. Schauer ziehen häufiger in den Nachmittags- und Abendstunden vorüber. Samstag und Sonntag zeigt sich die Sonne immer häufiger, es bleibt trocken. Die Luft erwärmt sich auf 6 bis 8 Grad. In der Nacht sinken die Werte bis nahe Null Grad. Am Donnerstag und Freitag weht der Wind frisch bis stark um West, am Wochenende schwach umlaufend.

Graal-Müritz, Darß

Donnerstag und Freitag werden von Wolken bestimmt. Hin und wieder schafft es die Sonne durch die Wolken. Schauer treten in der zweiten Tageshälfte häufiger auf. Das Wochenende zeigt sich sonnig und trocken. Milde 6 bis 8 Grad werden bis zum Wochenende erwartet. Nachts kühlt es sich bis nahe Null Grad empfindlich ab. Bis einschließlich Freitag weht der Wind frisch bis stark um West. Am Wochenende kommt der Wind beobachtbar zur Ruhe.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Bedeckter Himmel wechselt am Donnerstag und Freitag mit Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Vereinzelte Schauer ziehen in den Abend- und Nachtstunden vorüber. Am Samstag ist es ganztägig freundlich, Sonne und harmlosen Quellwolken bestimmen den Tag. Am Sonntag gestaltet sich das Wetter sehr ähnlich. Die Temperaturen steigen tagsüber bis maximal 7 Grad. Nachts sinken die Werte kaum unter 0 Grad. Der Wind weht Donnerstag und Freitag frisch, teils stark aus Süd- bis Nordwest. Am Wochenende spielt der Wind keine Rolle.

Usedom, Greifswald

Während es am Donnerstag und Freitag tagsüber bewölkt aber trocken ist, nimmt die Schauerwahrscheinlichkeit zum Abend hin kontinuierlich zu. Das Wochenende zeigt sich von seiner ausschließlich freundlichen Seite. Tagsüber werden zwischen 6 bis 8 Grad erreicht. Nachts sinken die Werte bis ca. 1 Grad ab. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag mäßig bis frisch, von Südwest langsam Nordwest drehend. Am Samstag und Sonntag ist es bei umlaufendem Wind schwach windig.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag und Freitag bleibt es bei einem wolkenreichen Himmel. Schauer sind einzuplanen. Samstag und Sonntag ist es freundlich und trocken. Sonne und Wolken im Wechsel prägen den Tag. Die Höchstwerte schwanken mit 5 bis 8 Grad kaum, wobei der Donnerstag der wärmste Tag ist. Nachts sinken die Werte auf frostige minus 2 Grad. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag schwach bis mäßig aus Südwest. Ab Samstag nimmt der Wind spürbar ab.

Nowcasting

Unter Nowcasting versteht man eine Wettervorhersage für die nächsten zwei Stunden ausgehend vom aktuellen Zeitpunkt. Nowcasting ist vor allem im Bereich der Wetterwarnungen von besonderer Bedeutung.

Von Ronald Eixmann/OZ