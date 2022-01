Wer es als Kitesurfer sehr windig mag, kommt an diesem Wochenende bei Windstärken um 8 bis 10 Bft auf seine Kosten. Bei milden Temperaturen bleibt es wechselhaft; vor allem das Wochenende wird eher ungemütlich. Das Vier-Tage-Wetter (27. bis 30. Januar) von OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann.

Der wolkenverhangene Tag taucht die Küstenlandschaft bei Hoben nahe Wismar in unterschiedliche Blautöne. Hinter den denkmalgeschützten Reetdachhäusern ist in der Wismarbucht die Vogelschutzinsel Walfisch noch deutlich zu sehen, während die Insel Poel am Horizont fast völlig im Seedunst verschwindet. Quelle: Helmut Kuzina