Rostock

Merklich kühlere Temperaturen bestimmen unser Küstenwetter an diesem Wochenende. Beste Zeit, wieder einmal ein gutes Buch in die Hand zu nehmen oder sich ganz einem Hörbuch zu widmen. Denn mit interessanten Geschichten aus der Realität für eine Zeit lang entführt zu werden, ist ebenfalls eine sehr effektive Form der geistigen und somit körperlichen Erholung.

Kaltluft aus polaren Breiten gelangt auf kürzestem Wege bis zu uns nach Mitteleuropa und sorgt in den kommenden Tagen für wolkenreiches und merklich kühleres Wetter. In der Konsequenz macht der Frühling auch in Mecklenburg-Vorpommern eine spürbare Pause. Am Donnerstag und Freitag bestimmen zum größten Teil dichte Wolkenfelder das Tagesgeschehen. Es bleibt trocken. Das Wochenende gestaltet sich wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten treten auch in Ausnahmefällen kurze Schauer, teils mit Schnee oder Graupel vermischt, auf.

Die Temperaturen bleiben bis Anfang kommender Woche auf niedrigem Niveau und schwanken zwischen Tagestemperaturen um 3 bis 6 Grad und einer nächtlichen Abkühlung bis 0 Grad nur wenig. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag frisch bis stark aus Nordost und nimmt zum Wochenende merklich ab, langsam Nordwest drehend.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Am Donnerstag und Freitag ziehen immer wieder Wolken vorüber. Das Wochenende ist freundlicher, vereinzelte Schauer, zum Teil mit Schnee oder Graupel vermischt, sind dennoch nicht ausgeschlossen Die Temperaturen schwanken tagsüber zwischen 3 und 6 Grad. Nachts kühlt es sich bis Gefrierpunktnähe ab. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag frisch bis stark aus nordöstlicher Richtung, ab Samstag langsam abnehmend und auf Nordwest drehend.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Der Donnerstag und Freitag gestaltet sich mit vielen Wolken. Es bleibt dennoch niederschlagsfrei. Am Wochenende gibt es häufiger freundliche Abschnitte, nur äußerst selten treten Graupel .bzw. Schneeregenschauer auf. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 4 und 7 Grad, nachts sinkt das Thermometer bis nahe 0 Grad. Der Wind weht ab Donnerstag stark bis frisch aus nordöstlicher Richtung. Ab Samstag erfolgt neben einer merklichen Windabnahme eine langsame Winddrehung auf Nordwest.

Graal-Müritz, Darß

Der Himmel ist am Donnerstag und Freitag bedeckt. Dennoch bleibt es trocken. Am Wochenende gibt es mehr Chance auf Sonnenschein, kurze Graupel- oder aber Schneeregenschauer sind nicht auszuschließen. Die Temperaturen erreichen tagsüber 3 bis 5 Grad. In der Nacht gibt es Glättebildung. Der Wind weht am Donnerstag und Freitag frisch bis stark, auf der freien See zeitweise stürmisch aus Nordost. Ab Samstag nimmt der Wind spürbar ab und dreht langsame auf Nordwest.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Am Donnerstag und Freitag zeigen sich viele Wolken. Es bleibt trocken. Samstag und Sonntag ist es wechselnd bewölkt, dennoch sind kurze Graupelschauer nicht ausgeschlossen. Die Werte schwanken zwischen 4 und 6 Grad am Tag und um 0 Grad in der Nacht. Der Wind weht frisch bis stark aus nordöstlicher Richtung, ab Samstag beobachtbar abnehmend sowie langsam auf Nordwest drehend.

Usedom, Greifswald

Dichte Wolkenfelder sind am Donnerstag und Freitag wetterbestimmend. Das Wochenende gestaltet sich freundlicher, aber auch wechselhafter. Neben langen sonnigen Abschnitten treten dennoch lokal begrenz kurze Graupel- bzw. Schneeregenschauer auf. Die Höchstwerte erreichen am Tage im Maximum 3 bis 6 Grad. Bei längerem nächtlichen Aufklaren kühlt die Luft bis minus 1 Grad ab. Der Wind ist Donnerstag und Freitag frisch bis stark aus Nordost unterwegs, ab Samstag schnell abnehmend und auf Nordwest drehend.

Mecklenburgische Seenplatte

Dichte Wolkenfelder bestimmen den Tagesverlauf am Donnerstag und Freitag. Das Wochenende gestaltet sich freundlich und dennoch unbeständig. Zeitweise und lokal begrenzt sind Schneeflocken bzw. Graupelschauer unterwegs. Es bleibt kühl bei Tagestemperaturen zwischen 4 und 7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Schauernähe teils frisch aus nordöstlicher Richtung. Ab Samstag erfolgt eine langsame Winddrehung auf Nordwest.

Höhen zwischen Satellit und Internationaler Raumstation

Die Internationale Raumstation umkreist die Erde in einer Höhe von circa 350 bis 800 Kilometer. Ein geostationärer Satellit benötigt dagegen eine Höhe von circa 36 000 Kilometer. Wettererscheinungen gibt es nur bis etwa 12 Kilometer Höhe.

Von Ronald Eixmann/OZ