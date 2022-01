Rostock

Von Spanien über Mitteleuropa bis nach Polen erstreckt sich derzeit eine Regenfront. Dabei ist es südöstlich dieser Kaltfront überdurchschnittlich mild und sonnig, aus Nordwesten nähern sich mit der Front kühlere, polare Luftmassen. Am ersten Wochenende im Jahr 2022 ziehen Tiefdruckgebiete über Deutschland hinweg. Es sinkt verbreitet die Schneefallgrenze.

Für unser Bundesland Mecklenburg -Vorpommern bedeutet das wie folgt: Es gibt am Donnerstag nach bedecktem Himmel in den Morgenstunden freundliche und sonnige Phasen. Der Freitag zeigt sich stark bedeckt bis bedeckt. Zeitlich und örtlich begrenzt ist Regen und Schneeregen einzuplanen. Achtung: Es muss mit gefrierender Regen mit Glatteisbildung gerechnet werden. Am Samstag gibt es oft dichte Wolken und leichtem Schneefall.

Sonntag bestimmt langanhaltender Regen das Wettergeschehen. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Der Donnerstag gestaltet sich freundlich mit vielen sonnigen Abschnitten. Am Freitag bleibt es bei vielen Wolken und gelegentlich fallen einige Schneeflocken. Am Wochenende ändert sich kaum etwas an der derzeitigen Wetterlage. Viele Wolken und gelegentliche Schneeflocken sind am Samstag vorhanden. Sonntag regnet es vielerorts. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Achtung: gefrierender Regen mit Glatteisbildung! Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Viele Wolken, Frühnebel, Regen mit einigen Schneeflocken vermischt, aber auch etwas Sonnenschein am Donnerstag begleiten uns durch die nächsten Tage. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Achtung: gefrierender Regen mit Glatteisbildung! Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Graal-Müritz, Darß

Der Donnerstag zeigt sich öfters die Sonne und es bleibt trocken. Der Freitag gestaltet sich nach Nebelauflösung mit vielen Wolken und einige Schneeflocken sind unterwegs. Das Wochenende reiht sich in die derzeitige doch recht winterliche Wetterlage ein. Es bleibt weiterhin bei vielen Wolken und einigen Schneeflocken. Ausnahme ist der Sonntag, da regnet es vielerorts. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Achtung: gefrierender Regen mit Glatteisbildung. Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Viele Wolken und wechselhaftes Wetter in Form von Regen, Schneeregen und Schnee begleiten uns durch die nächsten Tage. Ausnahme bildet der Donnerstag. Es bleibt trocken und nach bedecktem Himmel zeigt sich öfters die Sonne. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Achtung: gefrierender Regen mit Glatteisbildung! Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Usedom, Greifswald

Am Donnerstag bestimmen in den Morgenstunden dichte Wolken das Wettergeschehen. Im Tagesverlauf wird es freundlicher und es gibt viele sonnige Abschnitte. Am Freitag ist es neblig und trüb. Einige Schneeflocken fallen vom Himmel. Zum Wochenende ist keine Wetteränderung in Sicht. Viele Wolken, Schnee, Schneeregen bestimmen das Tagesgeschehen. Eine Ausnahme bildet der Sonntag. Da ist ganztägig immer wieder mit Regen zu rechnen. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Achtung: gefrierender Regen mit Glatteisbildung! Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Mecklenburgische Seenplatte

Am Donnerstag ist es im Tagesverlauf freundlich und es gibt viele sonnige Abschnitte. Am Freitag und Samstag wechseln sich viele Wolken, Regen, Schneeregen und einige Schneeflocken einander ab. Der Sonntag zeigt sich tagsüber regnerisch. Die winterlichen Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 0 bis 5 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter minus 1 Grad. Achtung: gefrierender Regen mit Glatteisbildung! Der Wind weht mäßig bis frisch, teils stark aus Süd bis Südwest. Am Sonntag sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Entstehung von Wind

Wind entsteht immer dann, wenn sehr kalte und sehr warme Luftmassen zusammentreffen. Dann nämlich wird von der Natur ein effektiver Austausch der Luftmassen angestrebt, um die Temperaturunterschiede wieder auszugleichen. Wind ist die Folge.

Von Ronald Eixmann/OZ