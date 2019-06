Hiddensee

Die Menschen in MV sind am Mittwoch bei bis zu 30 Grad so richtig ins Schwitzen gekommen – ungewöhnlich früh in diesem Jahr. „In Rostock sind die Temperaturen in den ersten Junitagen, im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Jahre, um vier Grad gestiegen. Somit sind die ersten Tage schon ungewöhnlich warm gewesen“, erklärt Dominik Jung, Diplommeteorologe beim Internetportal wetter.net.

In den nächsten Tagen seien Gewitter zu erwarten, durch die sich die Luft abkühle. Dabei kann es zu Starkregen, Hagel und Sturm kommen. Auch Tornados seien nicht ausgeschlossen. „Keine Panikmache, aber wir haben es in den letzten Tagen schon gesehen, dass dies möglich ist. Nach den Unwettern folgt dann aber eine Durchlüftphase an der Ostsee. Pfingsten sollen es sonnige 21 bis 24 Grad werden“, so Jung.

Der Sommer 2019 könnte wieder warm und trocken werden

In den darauffolgenden Wochen könnten die Temperaturen dann wieder die 30-Grad-Marke erreichen. Das sei aber normal, denn die hohen Temperaturen werden meistens erst am Ende des Monats gemessen. Den ersten Trends nach zu urteilen könne es ein warmer und trockener Sommer werden. Das sei aber noch abzuwarten.

Der Juni ist zwar bislang ausgesprochen warm, aber noch nicht rekordverdächtig, sagt Uwe Ulbrich, NDR-Meteorologe vom Wetterstudio Hiddensee. Die höchste jemals in MV im Juni gemessene Temperatur stammt aus dem Jahr 1992. Damals zeigte das Thermometer in Teterow 38,7 Grad an. „Bis dahin ist also noch Platz nach oben“, sagt Uwe Ulbrich. Schon Anfang des Jahrhunderts gab es heiße Junimonate in MV. Beispielsweise wurde es 1915 in Schwerin 36 Grad heiß.

Heißester Monat ist meist der August

Wo genau Unwetter in den nächsten Tagen auftreten, ist laut Uwe Ulbrich erst 12 bis 24 Stunden vorher zu beantworten. „Durch den Luftmassenwechsel sind Schwankungen der Temperatur normal. Das Jahresmaximum wird häufig erst im Juli oder August gemessen, da der August meist der wärmste Monat des gesamten Jahres ist“, sagt Ulbrich.

