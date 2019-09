Lübeck/Kiel

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen in Schleswig-Holstein herausgegeben (Stufe 2 von 4). Sie gilt für Dienstag von 8 bzw. 10 bis 20 Uhr. Betroffen sind alle Küstenbereiche um die Kreise Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Segeberg. Aber auch Plön, die Städte Kiel und Lübeck, Neumünster, Nordwestmecklenburg und der Kreis Rendsburg-Eckernförde sind betroffen von der Warnung.

Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: „Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, weißt es in der amtlichen Warnung vor markantem Wetter.

Mittwoch wieder Besserung in Sicht

Am Dienstag soll es wechselnd bewölkt sein mit teils kräftigen Schauern, vereinzelt sogar kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 15 Grad. Es weht ein frischer, an der See starker bis stürmischer Nordwestwind mit Sturmböen, vereinzelt schweren Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es vor allem an der See Schauer. Die Temperaturen kühlen sich auf Werte von 7 Grad in den südlichen Landesteilen und 11 Grad auf den Inseln ab. Es weht ein mäßiger, an der See starker bis stürmischer Nordwestwind. Am Mittwoch wird es dann wieder heiter bei Höchsttemperaturen von 15 bis 17 Grad.

Diese Seite zeigt Live-Wetterdaten aus der Region an:

Hinweis in eigener Sache Liebe Leser, immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern und Stürmen, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber einmal zu oft weiter als einmal zu wenig. Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

Von RND/kh