Es wird wieder einmal ungemütlich an der Küste. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sonnabend eine Warnung vor Starkregen herausgegeben, die für das ganze Küstengebiet in Mecklenburg-Vorpommern gilt. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „Gebietsweise Stark- oder Dauerregen mit 20 bis 35 l/qm in 6 Stunden. Mit geringer Wahrscheinlichkeit auch einzelne Gewitter mit Windböen um 55 km/h (Bft 7). Auch am Sonntag vor allem in Vorpommern weiterhin gebietsweise Stark- oder Dauerregenpotential. Zudem einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen.“

Die Warnung gilt von 16:28 bis 20 Uhr.

So ist das Wetter aktuell in MV:

