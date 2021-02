Rostock

Es wird winterlich an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern. Am Montag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor Schneefall für Teile von MV herausgegeben. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 30 cm auf. Verbreitet wird es glatt.“

Die Warnung gilt ab Montagabend, 19 Uhr bis Mittwoch. Besonders betroffen sind die Küstenregionen von MV.

Hier wird gewarnt:

Von RND