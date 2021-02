Rostock

Der Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern verlief winterlich mit Wolken und Schnee. „Es sieht winterlich aus und es bleibt winterlich“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. An der Küste sei besonders von Rügen bis zum Darß mit Schneeschauern zu rechnen. Für den nördlichen Teil der Insel Rügen vermeldete der DWD eine Unwetterwarnung – hier seien kräftige Schneefälle zu erwarten.

Die Wetterexperten warnen für die Nacht: „Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.“ Gleichzeitig müsse mit Frost gerechnet werden: „Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C.“

Die Warnung der Stufe zwei von vier gilt ab Montagabend, 19 Uhr bis Mittwoch, 12 Uhr. Besonders betroffen sind die Küstenregionen von MV.

Hier wird gewarnt:

Von RND