Es wird wieder einmal ungemütlich an der Küste. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sonntag eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die für ganz Mecklenburg-Vorpommern gilt. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „In der Nacht zum Montag im Norden deutlich auffrischender Nordwestwind, an der Küste mit steifen Böen Bft 7 (um 55 km/h), in exponierten Lagen stürmischen Böen (Bft 8, um 65 km/h), in Nordfriesland auch Sturmböen Bft 9 (um 80 km/h). Die Windsituation an der Küste dauert bis in die Nacht zum Dienstag an. Auch in der Mitte und im Süden an der sich verlagernden Front steife Böen Bft 7 (um 55 km/h) sowie einzelne stürmische Böen (Bft 8, um 65 km/h).“

Die Warnung gilt von 6 bis 21 Uhr für die Küstenbereiche.

Am Ostermontag kann die gesamte Küste von Sturmböen getroffen werden

