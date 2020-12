Rostock

Es sind oft besondere Ereignisse oder Erlebnisse, mit deren Hilfe wir uns an ganz besondere, an weiße Weihnachten erinnern. Wohl auch deshalb, weil diese in Mecklenburg seltener sind, als allgemeinhin gedacht.

Kerstin Taubert (65) erinnert sich: „Wenn ich an Schnee zu Weihnachten denke, fällt mir immer der 24. Dezember 1961 ein. Ich war damals sechs Jahre alt. An diesem Tag waren Rostocks Straßen verschneit. Es war die Zeit, als Fernsehen noch ein relativ neues Medium war. Bei uns stand noch kein Gerät, deshalb ging mein Bruder Hendrik oft zu einem Freund in der Nachbarschaft, um sich bei ihm Sendungen anzuschauen. Dorthin hatte er sich schon am frühen Nachmittag aufgemacht. Doch als bei uns Bescherung sein sollte, fehlte er noch immer. Deshalb erhielt ich den Auftrag von meinen verärgerten Eltern, meinen Bruder sofort zu holen. Ich hatte Mühe, durch den tiefen Schnee zu stapfen. Aber diese Anstrengung war nichts gegen die, der es bedurfte, um Hendrik vom Fernseher wegzureißen. Später war mir klar, weshalb es ihn nicht unter den Weihnachtsbaum zog. Da er wieder einmal vorher geschnüffelt hatte, wusste er nämlich schon, was dort für ihn lag.“

Auf dem Schlitten zu den Großeltern

Erinnerungen an die weiße Pracht am Heiligen Abend hat auch Angelika Krüger (72). „Anfang der 1950er Jahre wohnten wir in einem Dorf in der Nähe von Wismar. Zu Weihnachten gehörte es, dass wir Oma und Opa zu Heiligabend zu Fuß in Wendorf besuchten. Lag kein Schnee, waren wir über eineinhalb Stunde dorthin unterwegs. Hatte es allerdings geschneit, dauerte es viel länger. Um schneller voranzukommen, setzten uns die Eltern in solchem Fall auf Schlitten und zogen uns. Das war für uns drei Kinder natürlich wesentlich bequemer. Ich erinnere mich besonders an Heiligabend 1954. Vor den Toren der Stadt hatte der Wind den Schnee so aufgetürmt, dass Mutter und Vater sich mächtig quälen mussten, um die Schlitten zu ziehen. Es war daher schon weit nach 17 Uhr, als wir bei unseren Großeltern klingelten. Sie hatten uns bereits zum Kaffee erwartet und waren froh, dass wir, wenn auch sehr spät, doch noch kamen. Es wurde noch ein schöner Abend.“

Anspruchsvolle Meteorologen

Unauslöschliche Erinnerungen an Weihnachten im Schnee. Doch was verstehen wir eigentlich unter weißer Weihnacht? Während es für uns als genügsame Normalbürger reicht, wenn es wenigstens an einem der drei Tage weiß ist, sind Meteorologen anspruchsvoller. Für sie ist dieser Begriff nur zutreffend, wenn an allen drei Festtagen morgens um 7 Uhr eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter gemessen wird. Heutzutage ist das jedoch mehr die Ausnahme als die Regel. Kein Wunder, dass es immer wieder heißt: „Früher war mehr Schnee!“ Täuschen wir uns da vielleicht?

Schneefall zum Fest ungewöhnlich

Ein Blick zurück kann helfen, die Frage zu klären. „Es ist wirklich so: Schneefall zum Fest ist zwischen Grevesmühlen und Rostock längst ungewöhnlich. Zuletzt war es dort 2010 verbreitet weiß und winterlich kalt“, sagt NDR-Wetterexperte Uwe Ulbrich. Was bedeutet, dass wir entlang der mecklenburgischen Ostseeküste seit fast zehn Jahren vergeblich auf die weiße Pracht zur Weihnacht warten.

Diplommeteorologe Uwe Ulbrich: „Es deutet alles darauf hin, dass wir etwas milderes Wetter bekommen. Ich rechne daher zum Fest mit Temperaturen um maximal sieben Grad Celsius. Schnee schließe ich eher aus.“ Journalist, Diplommeteorologe Quelle: Susanne Schwarz

Anstatt Flockentanz und Kälte bescheren uns die Feiertage nun oft milde, feuchte Luft. Das aber vor dieser langen, milden Periode der Weihnachtsmann immer mit dem Schlitten kam, ist ein Irrtum. Auch früher musste der Bärtige mangels Schnee auf andere Fortbewegungsmittel zurückgreifen. Dennoch hat es sie gegeben, die kalten und schneereichen Weihnachtstage.

Serie von kalten Wintern

Wer sich die Statistik anschaut, dem fallen dabei zunächst besonders die Jahre 1960 bis 1964 auf. Damals gab es in der Folge fünf Weihnachten, die bitterkalt waren und an denen eine geschlossene Schneedecke lag. Eine derartige Serie kalter und teils weißer Weihnachten hatte es selbst in den 1950er-Jahren, da oft zum Fest Schnee lag, nicht gegeben. Welch eine Freude, als man in diesen frühen 1960er-Jahren beim Blick aus dem Fenster alle Jahre wieder am Morgen des 24. Dezembers auf die weiße Pracht schauen konnte. Bis zu neun Zentimeter Neuschnee ließ Frau Holle zum Beispiel 1963 entlang der mecklenburgischen Küste fallen. Am 26. Dezember 1964 lag sogar deutschlandweit eine geschlossene Schneedecke. Auch ein Kälterekord wird für diese Jahre vermeldet. In der Weihnachtsnacht 1961 zeigte das Thermometer zwischen Grevesmühlen und Rostock durchweg minus 13 Grad Celsius. Ähnlich tiefe Werte wurden auch 1963 erreicht.

Väterchen Frost zwang aber auch an den weißen Festtagen 1970, 1976 und 1986 dazu, sich besonders dick einzumummeln. 1981 war es nicht gar so frostig, doch stapften wir nach dem Gänsebraten durch den bis zu 14 Zentimeter hohen Schnee. 1986 waren es immerhin bis zu acht Zentimeter.

Extremes Weihnachtsfest 2010

Im Gedächtnis auch Jüngerer ist bestimmt das Weihnachtsfest 2010 geblieben. Der Dezember dieses Jahres wartete mit Temperaturen auf, die zu den extremsten zählen, seitdem darüber eine Statistik geführt wird. Kalt und schneereich war es am Heiligen Abend und auch an den Festtagen änderte sich daran nichts. Die Außenthermometer zeigten bis zu minus 13 Grad und der Schnee lag zum Beispiel in Rostock über 28 Zentimeter hoch. Damit sicherte sich dieses Fest bis heute eine Ausnahmestellung.

Dass das generell anders wird, glauben Experten inzwischen nicht mehr. Eher bleibt es bei dem gewohnten Bild der letzten Jahre: Temperaturen über null und kein Schnee. Dabei muss es nicht gleich so ungewöhnlich mild sein wie 1977, 1983, 1997 und in den Jahren von 2011 bis 2017. Damals schien es so, als kündige sich bereits der Frühling an.

Trend zu höheren Temperaturen

„Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in Norddeutschland hat seit den frühen 1960er-Jahren weder zu- noch abgenommen, obwohl die Weihnachtstage mit dem Klimawandel heute häufig milder ausfallen als noch vor 50 bis 60 Jahren. Wie im Jahresmittel geht auch zu Weihnachten der Trend insgesamt zu höheren Temperaturen. Das ist unübersehbar“, sagt Meteorologe Uwe Ulbrich vom NDR-Wetterstudio auf Hiddensee. Eine Entwicklung, die seit Anfang der 2000er-Jahre, verstärkt auftrete. Zweistellige Plusgrade als Höchsttemperatur seien früher die Ausnahme, würden inzwischen häufiger erreicht, stellt der Experte fest.

Etwas besser fällt die Bilanz aus, sucht man im Archiv des Deutschen Wetterdienstes nach weißen Weihnachten mit einer Schneedecke an mindestens einem der drei Festtage. Demnach sind in Mecklenburg – heute wie früher – durchschnittlich alle sieben bis acht Weihnachtsfeste weiß. Im Vergleich der vergangenen 60 Jahre wird es von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag tendenziell wärmer, aber im langjährigen Mittel bisher nicht schneeärmer.

Meteorologe rechnet mit mildem Fest

Doch wie sieht Uwe Ulbrichs Prognose für das kommende Fest aus? „Es deutet alles darauf hin, dass wir etwas milderes Wetter bekommen. Ich rechne daher zum Fest mit Temperaturen um maximal sieben Grad Celsius. Schnee schließe ich eher aus. Um weiße Weihnachten zu bekommen, müsste es zum Beispiel ein Hochdruckgebiet über Skandinavien geben und kalte Luft aus dem Osten einfließen“, spielt er eine Schneevariante durch.

Auch ein von Norden hereinziehendes Tiefdruckgebiet wäre laut Ulbrich eine Option. Doch wahrscheinlicher sei der Einfluss von relativ milder Luft vom Mittelmeer oder von Spanien her, sagt der Experte bedauernd.

Von Werner Geske