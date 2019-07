Rostock

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen vor schweren Gewittern über Mecklenburg-Vorpommern. Am Montagmorgen ist eine Vorabinformation Unwetter herausgegeben worden. Demnach kann es von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr, zu Starkregen, Gewittern, Sturm und Hagel kommen. Die Vorabinformation gilt für die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte.

Die Experten warnen: „Im Laufe des Vormittags entwickeln sich zunächst nur einzelne Schauer und Gewitter, am Nachmittag und Abend treten diese dann häufiger auf. Aufgrund ihrer langsamen Verlagerungsgeschwindigkeit kann es dabei kleinräumig zu heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen.

Vereinzelt und lokal eng begrenzt ist auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich. Zudem können die Gewitter von Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) sowie mittelgroßem Hagel (um 2 cm) oder Hagelansammlungen begleitet sein. Die Unwettergefahr hält bis in die Nacht zum Dienstag an und schwächt sich im Laufe der Nacht nur langsam ab.“

Vorabinformation Unwetter

Eine Vorabinformation Unwetter ist in der Regel noch sehr vage – sie gilt so auch fin Schleswig-Holstein. So genannte „Akutwarungen“ werden zeitnah bei einem erwarteten Unwetter ausgegeben.

Zur Einordnung geben die Wetterexperten vom DWD diese Einschätzung dazu: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Das aktuelle Wetter über MV:

Leserbilder von Sturm und Gewittern :

Schicken Sie uns hier Ihre Fotos von Sturm und Gewittern – aber bitte bringen Sie sich nicht in Gefahr, um Aufnahmen zu machen. Benutzen Sie nicht Ihr Smartphone während sie am Steuer sitzen!

Zur Galerie Klicken Sie hier, um die besten Fotos zu sehen, die die OZ-Leser von Gewittern der letzten Jahre gemacht haben. Wichtig: Bitte bringen Sie sich nicht in Gefahr, wenn Sie ein Foto für uns auf nehmen wollen!

Interessante Links zum Thema Gewitter Klicken Sie hier, um zahlreiche wichtige Tipps zu lesen, wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten. Sprites: Spektakuläre Aufnahmen „roter Kobolde“ bei Gewitter gelungen Fotos: So stürmte „Zeetje im Jahr 2019 über MV Sommerlicher Starkregen: So reagieren Autofahrer richtig Alle aktuellen Warnungen: Warnseite des Deutschen Wetterdienstes Hinweis in eigener Sache: Liebe Leser. Immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig.

Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

RND