Kühlungsborn

Ein paar zaghafte Schneeflocken hatten es am Freitagvormittag tatsächlich bis auf den Kühlungsborner Boden geschafft. Ein Hauch Puderzucker für Wiesen und Bäume im Ostseebad – zu einem „Winter-Wunderland“ reichte es auch diesmal nicht.

„Schon der Dezember war in Mecklenburg-Vorpommern eins, zwei Grad zu warm“, erklärt Diplom-Metereologe Dr. Ronald Eixmann. „Im November hatten wir sogar bis zu 3,5 Grad höhere Temperaturen – da ist es mit Schnee nicht weit her.“

„Ob Trockenheit, Starkregen, Stürme – wir werden uns auf häufigere Extremwerte einstellen müssen.“ Dr. Ronald Eixmann, Diplom-Metereologe Quelle: Mathias Otto

Die weltweit steigenden Werte – für Eixmann ein Alarmsignal. „1,5 Grad mehr heißt zwar nicht, dass wir gleich panisch werden müssen“, stellt der Kühlungsborner klar: „Aber das Gewackel nimmt zu.“

Heißt im Klartext: „Ob Trockenheit, Starkregen, Stürme – wir werden uns auf häufigere Extremwerte einstellen müssen.“ Ob es damit auch mehr Sturmfluten an den Ostseeküsten geben werde wie etwa im Oktober vergangenen Jahres, lasse sich nicht seriös vorhersagen, erklärt Eixmann, der seit Mai 2020 auch als Wetter-Experte für die OSTSEE-ZEITUNG im Einsatz ist.

Dennoch: „Es ist wahrscheinlich, dass die Stürme an Intensität gewinnen“, betont der Metereologe. „Weil es durch die Erderwärmung eine höhere Verdunstung gibt, mehr sogenannte latente Energie in die Atmosphäre gelangt, die dann wiederum Winden als Antrieb zur Verfügung steht.“

Dramatische Situation in Sibirien

Besonders dramatisch stelle sich die Situation aktuell in Sibirien dar, sagt Ronald Eixmann: „Hier wurden im vergangenen Jahr sogar fünf, sechs Grad mehr als im klimatologischen Mittel gemessen – das ist schon extrem.“ Eine Folge: kaum kontrollierbare Waldbrände im vergangenen Sommer.

Englische Wissenschaftler hätten hier einen ganz plastischen Vergleich gezogen, so Eixmann: „Wenn ein normaler Kleinwagen im Jahr rund 6000 Kilometer bewegt wird, sorgt der Co2-Ausstoß dafür, dass in der Arktis drei Quadratmeter Eisfläche schmelzen.“ Und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern im Ganzen, macht der Wetterexperte deutlich: „Da können wir uns alle am Jahresende beglückwünschen, welchen Beitrag wir wieder zur Erderwärmung geleistet haben.“

Grundsätzlich gelte: „Die Küstenregionen sind immer einen Tick wärmer – denn die Ostsee wirkt hier wie eine Wärmflasche.“ Zwei, drei Grad und 200 Meter reichten da manchmal schon aus, um für vollkommen andere Verhältnisse zu sorgen: „Es kann sein, dass am Kühlungsborner Strand von Schnee nichts zu sehen ist – gleichzeitig ist die Kühlung aber schon weiß.“

Wetterphänomene auf Usedom und Rügen

Umgekehrt seien Bereiche wie etwa die Inseln Rügen und Usedom, die von viel Wasser umgeben sind – nach drehendem Wind auch die ersten, bei denen die Flocken fallen würden: „Mit Nordost-Wind kommt die Kälte – in Feuchtgebieten sorgt das dann für Schnee.“ Krassestes Beispiel für unsere Region: der „Jahrhundert-Winter“ 1978/79, der den Norden mit eisiger Kälte und extremen Schneefällen den ins Chaos gestürzt hatte.

Ende Juli 2019 standen die Straßen in Bad Doberan nach starken Regenfällen unter Wasser. Quelle: privat

Ein ähnliches Phänomen beschreibe der sogenannte „Lake-Effekt“ bei großen Seen in Nordamerika, sagt Ronald Eixmann: „Dabei strömt kalte Luft über ein großes, warmes Gewässer – an der Wasseroberfläche erwärmt sich die kalte Luft und nimmt Feuchtigkeit auf.“ Warme Luft sei leichter als kalte und steige deshalb auf: „Beim Aufstieg kühlt sich die wärmere Luft dann wieder ab – dadurch kondensiert die gespeicherte Feuchtigkeit in Form von Wolken und Niederschlag.“

Je nach Windbedingungen bringe dies einer Seite des Sees kräftige Schauer, während es auf der anderen Seite trocken bleibe. Diese Schauer könnten für Stunden oder sogar Tage andauern.

Mit Blick auf die aktuellen Wetterbedingungen werde sich an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns in den kommenden Tagen „nicht so viel tun“, sagt Eixmann: „Nachts kann es Frost geben, tagsüber dümpeln wir zwischen null und maximal drei, vier Grad rum – das bleibt alles unspektakulär.“

Von Lennart Plottke