OZ-Wetter - Ein Sturm zieht auf: So wird das Wetter in den nächsten Tagen in MV

Es wird ungemütlich in MV. Das Wetter hält von Mittwoch bis Freitag einige Überraschungen bereit – darunter starken Wind. OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann verrät, wann der Sturm kommt und wo es besonders schlimm wird.