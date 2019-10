Whatsapp-Ärger für Caffier: CDU-Minister verschickt Frauen-Witz zum Tempolimit

Schwerin

Frauen voran bei Sicherheit im Straßenverkehr und beim Klimaschutz? Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) sorgt mit einem wohl flapsig gemeinten Beitrag zur Debatte um ein mögliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen besonders unter Frauen für Entrüstung.

Caffier hatte am Montag über den Nachrichtendienst Whatsapp ein Foto von einer fünfspurigen Autobahn verschickt, auf dem die ganz linke Spur mit einem Schild „>500 PS“ und der Fahrstreifen ganz rechts mit dem Wort „Frauen“ überschrieben ist. Als Titel steht über der Montage: „Endlich Ordnung!“ Caffier hatte das fragwürdige Bild auch an einen OZ-Journalisten weitergeleitet.

„Dieses Denken zeigt, in welcher Zeit er hängen geblieben ist“

Auch bei den Grünen, die die neue Debatte um ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde angestoßen hatten, sorgt das Bild für Verwunderung. „Das ist nicht nur sexistisch, sondern auch abfällig gegenüber der Mehrheitsbevölkerung. Wer kann sich schon Autos in den angesprochenen PS-Klassen leisten – gerade in MV?“, sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Müller. Ihre Partei hatte die Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen angestoßen und angekündigt, am 18. Oktober den Bundestag darüber abstimmen zu lassen.

Caffier unterstreiche mit der Bildmontage, dass wer nicht zu den sehr gut Verdienenden gehöre, lächerlich sei. „Freie Fahrt nur für reiche Männer. Dieses Denken zeigt, in welcher Zeit er hängen geblieben ist. Von dem für Polizei zuständigen Minister würde ich zudem gerade bei Fragen rund um Verkehrssicherheit auch mehr Niveau erwarten.“

Caffier : „Ich fand das irgendwie ganz lustig“

Deutlich fällt auch die Kritik der Partei Die Linke aus, Parteichefin Wenke Brüdgam : „Das ist pubertierendes Schulhofniveau, welches für einen Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern absolut unwürdig ist. Mit diesem Bild, das Caffier verbreitungswürdig findet, offenbart sich ein frauen- und klimafeindliches Bild eines Innenministers, der jedes Jahr auch immer mehr Frauen im Polizeidienst begrüßt. Aber wenn man sich mit seinem fetten Dienstwagen auf der Überholspur wähnt, während man allen anderen eine CO2-Steuer aufdrücken will, hat man wohl gut lachen.“

„Ich fand das irgendwie ganz lustig“, sagte Caffier der OZ. Der Minister beteuerte aber, dass er das Bild nur privat verschickt habe. Dass es an die OZ gelangt ist, sei einer Verwechslung geschuldet. „Daraus eine Haltung der Landes-CDU zu dem Thema abzuleiten, ist widersinnig.“

Zum Thema selbst sagt er: „Ich denke, dass wir bald ein generelles Tempolimit haben werden.“ Damit sei angesichts der derzeit bestimmenden Debatten um Klimaschutz und Sicherheit zu rechnen. Fraglich sei aber, ob das für die Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern, auf denen die Verkehrsdichte „ab September sehr überschaubar ist“, eine sinnvolle Entscheidung sei. „Es gibt dazu zwischen den Bundesländern im Norden und im Süden gegensätzliche Auffassungen.“

Caffier hatte sich bereits vor Jahren einen sexistischen Fauxpas geleistet, als er die heutige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) im Jahr 2011 wörtlich als „Küsten-Barbie“ verspottete. Damals war noch nicht absehbar, dass sie später als Ministerpräsidentin seine Chefin sein könnte. CDU-Landeschef Vincent Kokert schwieg zu dem Whatsapp-Foto des Innenministers.

Polizei-Gewerkschaft fordert Tempolimit

Unterdessen kommen auch vonseiten der Polizei, deren Dienstherr Caffier hier im Land ist, Forderungen nach einem Tempolimit. „Umweltfragen gehören nicht zum Kompetenzbereich der Polizei, aber für uns ist ein Tempolimit aus verkehrspolitischen Gründen dringend erforderlich“, sagte der Bundesvize der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens. Während in Deutschland jedes Jahr mehr als drei Menschen je 100 Kilometer Autobahn sterben, seien es in Ländern mit Tempolimit, wie den Niederlanden, Dänemark und Österreich, weniger als 1,5 Tote.

In Teilen der CDU von Mecklenburg-Vorpommern gilt dieser Ansatz dennoch als unpopulär. „Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen sind Pläne, die in die politische Mottenkiste gehören. Die Tempolimit-Forderung von Bündnis 90/Die Grünen halte ich für ideologiegetriebene Wunschträume, welche jetzt mit Hilfe des Klimaschutz-Deckmantels umgesetzt werden sollen“, sagte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald und Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow. Ein Tempolimit führe weder zu signifikanter CO2-Vermeidung, noch automatisch zu mehr Sicherheit.

