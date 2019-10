WhatsApp-Skandale in MV: Diese Promi-Posts gingen nach hinten los

Rostock

Die Whatsapp-Nachricht von Lorenz Caffier ( CDU) war nicht der erste Ausrutscher in den sozialen Medien, der in MV für Aufsehen gesorgt hat: Im August war Fußballer Mirnes Pepic von seinem Verein Hansa Rostock für ein Spiel suspendiert worden, nachdem er sich nach dem verlorenen Pokalspiel gegen Stuttgart abfällig über die Spielweise der eigenen Mannschaft geäußert hatte.

Rostocker Richter bei Facebook : „Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA“

Ein Richter am Rostocker Landgericht war 2016 mit einem Bild negativ aufgefallen, das er auf Facebook gepostet hatte. Darauf stand: „Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA“. Und in einem Kommentar dazu hatte der Vorsitzende einer Großen Strafkammer geschrieben: „Das ist mein ,Wenn du raus kommst, bin ich in Rente‘-Blick.“

SPD-Jungstar sendete politische Botschaften aus dem Urlaub

Manche fühlten sich schon an den früheren SPD-Verteidigungsminister Rudolf Scharping erinnert, dessen politische Karriere nach umstrittenen Pool-Fotos ein jähes Ende nahm. Ein SPD-Mitglied schrieb dazu: „ Scharping lässt grüßen. Wann lernt ihr mal endlich wirklich dazu?“

