Kriminalität – das ist das, was sonntags um 20.15 Uhr über den Bildschirm läuft. Tatort, weit weg und immer die anderen. Und wenn es einen plötzlich selbst trifft – wie reagiert man? Muss ja nicht gleich Mord und Totschlag sein.

Am 11. April macht’s um 19.29 Uhr pling auf meinem iPhone. WhatsApp, unbekannte Nummer: 0163/9352023: „Hallo papa, Küsschen-Emoji. mein altes handy ist kaputt, das ist meine neue telefoonnummer. Daumen hoch!“

Anhand des Emojis und der Rechtschreibfehler hätte ich bereits erkennen können, dass das keines meiner Kinder geschrieben haben kann. Aber: Exakt in dem Moment, in dem ein Kind um Hilfe bittet, setzt im Kopf von Papa, Mama, Opa, Oma gern etwas aus und etwas in Gang. Das logische Denken ist massiv eingeschränkt. Der Reflex, helfen zu müssen, ist da: Mutterschutzinstinkt.

Das Handy war doch gerade kaputt – oder nicht?

Natürlich war mir im Unterbewusstsein längst klar, dass das ein Fake ist. Andererseits: Das Handy des Mittleren war kürzlich kaputt. Er hatte zwar ein Ersatzhandy bekommen, aber vielleicht hatte ihm seine Mutter ja nun im Urlaub ein neues besorgt. Vielleicht wollte er mir nur die neue Nummer schicken.

Chatverlauf bei WhatsApp Quelle: Michael Meyer

Also: Erster Fehler. Ich antworte und halte mich auch noch für schlau. „M. Bist du das? Wenn ja, schreib mir, wie unser Hund heißt oder wie ich dich als kleinen Jungen immer genannt habe.“ Die Antwort darauf – natürlich ohne Hund und Bübchen-Spitznamen – lautet: „Okay, ich habe ein Problem.“ In der nächsten WhatsApp wird um Geld gebeten. Parallel habe ich meinen Sohn auf seiner alten Nummer angeschrieben. Er antwortet: „Nein, war ich nicht. Ist bestimmt ein Betrüger. Worauf solltest du das bei mir denn überweisen. Ich habe doch noch gar kein Konto.“

Nun steht fest: An der anderen Seite schreibt ein Betrüger. Den ich daraufhin davon in Kenntnis setze, dass ich Anzeige erstatten werde. Genau dazu rät die Polizei auch. Denn dieser erweiterte Enkeltrick mit WhatsApp ist derzeit das Thema bei der Landespolizei. Neben einer Masche mit einem Inkasso-Anwalt aus Bayern.

198 Fälle in MV im Jahr 2022

Die Polizeidirektion Rostock gibt bekannt, dass in den Kriminalkommissariaten täglich neue Anzeigen dieser Art landen. Vor allem in den vergangenen zwei Wochen haben die Fälle deutlich zugenommen. Seit Jahresbeginn habe es im Bereich der Präsidien Rostock und Neubrandenburg 198 Anzeigen über Betrugsfälle per WhatsApp gegeben. Schaden: 171 000 Euro. In einigen wenigen Fällen habe eine Rückholung des Geldes mit Hilfe der Hausbank geklappt, doch oft ist das Geld einfach weg.

Von Juli bis Dezember 2021 sind 49 Sachverhalte angezeigt worden. Schaden: 53 000 Euro. Bei der WhatsApp-Masche werden kurzfristig vierstellige Geldbeträge zwischen 1000 Euro und 4000 Euro gefordert. In einem Rostocker Fall waren es 10 000 Euro. Die Tatverdächtigen geben sich als Sohn oder Tochter aus. Angeblich haben sie eine neue Nummer oder ein neues Handy. Grundsätzlich gaukeln sie vor, eine eilige Überweisung aufgrund des neuen Handys nicht selbst beim Online-Banking machen zu können und bitten die Eltern darum.

„Und trotzdem bin ich reingefallen“

Die Polizei schildert den Fall einer Neubrandenburgerin, die eine „Hallo Mama“-WhatsApp bekam. Der echte Sohn hatte tatsächlich Probleme mit dem Handy. „Daher war es glaubwürdig, als ich die Nachricht bekam, dass er ein neues Handy mit neuer Nummer habe“, erzählte die Frau, die sogar von dem Trick gehört hatte. „Und trotzdem bin ich reingefallen.“ Sie habe 2000 Euro überwiesen. Nach einer erneuten Forderung informierte sie ihre Bank und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät, auf Nachrichten, die man nicht zuordnen kann, nicht zu reagieren. Und die eigenen Kinder oder Enkel über deren gewohnte Kontakte zu kontaktieren. Im Falle einer erfolgten Überweisung solle man sofort die Hausbank verständigen und zur Rückholung des Geldes auffordern. Zusätzlich sollte Anzeige erstattet werden und diese Anzeige der Bank mitgeteilt werden. Das Zeitfenster für Rückholungen ist kurz, daher sollten Betroffene schnell reagieren. Anzeigen können online unter polizei.mvnet.de (Reiter: Internetwache) erfolgen.

Die Online-Anzeige funktioniert total einfach, dauert keine zehn Minuten und keine weiteren zehn Minuten später ruft ein Beamter aus der zuständigen Dienststelle zurück und bespricht mit dem jeweiligen Opfer den Fall. Später erhält man per Mail die Anzeige und ihren Inhalt zugestellt.

Auch wenn man nicht auf die Betrugsmasche reingefallen ist, rät die Polizei zur Anzeige, damit die Fälle statistisch erfasst werden. Ermittler gehen davon aus, dass Täter durch illegalen Datenkauf im Internet oder Hackerangriffe auf Online-Portale an die Mobilnummern gelangen.

Auf keinen Fall Geld überweisen

Tipps der Polizei: Man sollte genau auf den Sprachgebrauch in Nachrichten achten – Grammatik, Rechtschreibung, Anrede. Nennt mich mein Kind eigentlich Mama oder Mutti? Schickt mein Kind nicht eher Sprachnachrichten als Texte? Und vor allem: Kein Geld überweisen, bevor man nicht mit Kind oder Enkel direkt gesprochen hat. In dem Fall mit meinem vermeintlichen Sohn: Ist ja gerade noch mal gut gegangen.

Von Michael Meyer