Widerstand gegen Familien-Einreise nach MV: Dürfen Verwandte doch nicht kommen?

Rostock

Aufstand der Landräte, scharfe Kritik von Touristikern und Bürgern: Die Besuchsregelung des Landes führt zu massivem Protest. Laut aktuellen Statut dürfen Menschen, die nicht in MV wohnen, auch in der Corona-Krise ohne besonderen Grund Verwandte ersten Grades im Land besuchen.

Doch nun fordern alle Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) dazu auf, die aktuelle Bestimmung schnellstmöglich zu kassieren. Bizarr: Nicht mal den höchsten Verwaltungsbeamten der Landkreise war bislang bekannt gewesen, was die Regierungschefin am Donnerstagnachmittag klargestellt hatte: Engste Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Ehepartner) dürfen nach wie vor ohne Einschränkungen einreisen – anders als Urlauber.

Die Regelung galt bereits, seit die Landesregierung vor zehn Tagen die Richtlinien zu privaten und touristischen Reisen festgelegt hatte, nur war das offenbar kaum jemandem aufgefallen.

Vorpommern-Landrat verärgert: Hatten gerade Ruhe reinbekommen

Michael Sack, Landrat von Vorpommern-Greifswald, ist völlig überrascht: „Wir sind bislang fest davon ausgegangen, dass Menschen, die im Land keinen Erstwohnsitz haben, nur in absoluten Ausnahmefällen oder aus Berufsgründen kommen dürfen. Wir haben jetzt gerade Ruhe ins Thema Einreise bekommen, die meisten Urlauber sind weg. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, dass diese Flanke nun wieder geöffnet wird.“

Sack fürchtet fatale Folgen, wenn sich nun viele Menschen aus deutschen Regionen, in denen das Virus stärker verbreitet ist, ermuntert fühlen, für familiäre Besuche einzureisen.

Constien will Familienbesuche auf eigene Faust weiter unterbinden

Sein Amtskollege im Landkreis Rostock, Sebastian Constien, kündigte sogar an, die aktuell geltende Regelung nicht zu akzeptieren und meutert damit gegen seine SPD-Parteikollegin Schwesig: „Ich habe mich mit den Kommunen im Kreis darauf verständigt, Familienbesuche von außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns weiterhin zu unterbinden“, teilte er mit. Dies wolle er mit seinen kommunalen Ordnungsämtern durchsetzen.

Die Landrätin von Nordwestmecklenburg hält das zwar für überzogen, ist in der Sache aber bei Constien und Co.: „Wir sollten jetzt die Klärung abwarten, aber grundsätzlich muss es dabei bleiben: Besuche von Menschen, die nicht im Land gemeldet sind, dürfen nur in absoluten Ausnahmen erfolgen“, forderte sie SPD-Politikerin. Das sei nicht schön, aber nötig: „Wir haben erste Erfolge mit der Eindämmung von Corona, da können wir es uns nicht leisten, dass zu Ostern Tausende ins Land kommen, die ihre Angehörigen treffen wollen.“

Telefonkonferenz mit Schwesig soll am Samstag Klärung bringen

Wie Regierungssprecher Andreas Timm auf OZ-Nachfrage sagte, soll es nun am Samstag eine Telefonkonferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit Ministerpräsidentin Schwesig zu dem Thema geben. Ziel der Kommunalfürsten: Die jetzige Regelung am besten sofort, jedoch auf jeden Fall vor Ostern zu kippen. Timm zeigte sich von der Protest-Lawine überrascht: „Wir haben vor zehn Tagen touristische Reisen untersagt, von privaten Besuchen bei der Familie war aber nie die Rede“, betonte er. Jeder habe die Regelung auf der Seite der Landesregierung einsehen können.

In der „Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus“ ist das allerdings nicht nachzulesen. Dort heißt es private Reisen wären nur in absoluten Ausnahmen gestattet, „bei denen die Anwesenheit der reisenden Personen zwingend erforderlich ist“ – zum Beispiel Beisetzungen.

Tourismuschef: Wie wollen sie das kontrollieren?

„Wir sind alle von dieser Regelung ausgegangen. Ich bin absolut gegen die Aufweichung“, sagte der Chef des Tourismusverbandes Rügen, Knut Schäfer. Die von Schwesig dargelegte Variante sorge für Unfrieden und sei überdies nicht zu kontrollieren: „An der Landesgrenze kann ihnen doch jeder erzählen, er besucht einen Verwandten“, so Schäfer. Wie die Polizei bei dieser Sachlage die Übersicht behalten soll, konnte Timm am Freitagnachmittag auch noch nicht sagen.

Caffier appelliert an Vernunft

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) ist offenbar auch unglücklich über die aktuellen Vorgaben. Er appellierte nochmals an die Vernunft der Menschen, die Regelung nicht zu nutzen: „Verwandtenbesuche sind in Zeiten einer Pandemie grundsätzlich zu vermeiden. Gefährden Sie nicht Ihre Liebsten und tragen Sie nicht das Virus unbewusst in Ihre Familie. Verzichten Sie deshalb auf diese Privatreisen, auch zum Osterfest, und auch wenn es schwer fällt.“

Mehr lesen:

Schwesig stellt klar: Familien-Besuche in MV trotz Reise-Einschränkungen möglich

Liveticker zu Corona: Alle News und Entwicklungen aus MV am Freitag

Was dürfen wir im Kontaktverbot? Fragen und Antworten zu den Corona-Regeln in MV

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Alexander Loew