Widerstand gegen Geisterspiele in MV: „Hier hängen halt eine Menge Arbeitsplätze dran“

Rostock

Volle Tribünen bei Sportereignissen sind in Corona-Zeiten für viele Menschen undenkbar. Auf der anderen Seite argumentieren die Befürworter am Beispiel des FC Hansa Rostock, dass es sich hierbei um Veranstaltungen unter freiem Himmel handele. Dort also, wo die Gefahr einer Ansteckung äußerst gering sei.

Hierzulande gelten die entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie: Heimspiele des FC Hansa Rostock werden ohne Zuschauer ausgetragen. Ebenso die der Rostocker Basketballer Seawolves oder die des SSC Palmberg Schwerin. Ein wirtschaftliches Fiasko, sagen unisono die Verantwortlichen. Und wie halten es die OZ-Leser? Sollte MV an der Regelung zu den Geisterspielen festhalten?

Nein, meint Felix Mauck und schiebt hinterher: „Zumindest Dauerkarteninhaber sollten Zutritt haben unter 2G- oder 2G-plus-Regeln. Dreifach Geimpfte können nicht mehr machen, als sie getan haben und Open-Air-Veranstaltungen haben eh ein geringeres Risiko. Von mir aus auch mit Masken. Aber den Vereinen gehen zu viele Einnahmen verloren.“

Jörn Helms sagt: Die Anzahl der Zuschauer müsse den Gegebenheiten angepasst werden. „Gibt es keine Fälle, kann die volle Kapazität gelten. Gibt es Fälle, kann der Zutritt den Dauerkarteninhabern gewährt werden. Und: Maskenpflicht bei Zutritt und in den Umläufen. So könnte es aussehen.“ Helms fordert noch: „Es muss halt mal angefangen werden, über die Zukunft nachzudenken und nicht weiter in Schockstarre zu verharren. Davon wird nichts besser.“ Andreas Strohschein ergänzt: „Hansa braucht Fans.“

Für Günter Mähling lassen Politik und Sportfunktionäre geeignete Maßnahmen vermissen, die Spiele vor Publikum möglich machen würden: „Wenn keine Lösungen da sind, werden Verbote ausgesprochen. Ist ja auch viel einfacher.“ Kai Morawetz schimpft: „Die vielleicht letzte Freude der Menschen auch noch nehmen. In anderen Bundesländern ist es erlaubt, hier nicht! Für mich nicht nachvollziehbar, warum es nicht erlaubt ist.“ Mit Blick auf Hansa schreibt Morawetz: „Zumal die Veranstaltungen bei frischer Luft stattfinden.“

„Eine Industrie, die den letzten Cent rausgequetscht hat“

Roman Lampe indes stellt sich die Frage: „Ist Fußball jetzt wirklich das Wichtigste?“ Die Vereinsbosse klagen, dass ihnen ohne Zuschauer Millionenverluste ins Haus stehen. Dazu hat Jacek Wasilewski folgende Meinung: „Warum wird dem Fußball möglicherweise eine Art Sonderstatus zugestanden? Auch anderen Vereinen in anderen Sportarten steht das Wasser mehr als nur bis zum Hals!“ Jörg Schön nennt das: „Jammern auf hohem Niveau.“

Anita Baresel sagt: „Mir würde es nicht fehlen. Es geht nur ums Geld. Millionengehälter. Um die kleinen Clubs tut’s mir leid.“ Adular Zech kritisiert ebenfalls: „Eine Industrie, die den letzten Cent rausgequetscht hat, beschwert sich nun um ihre Zukunft. Genau mein Humor.“

„Hier hängen halt eine Menge Arbeitsplätze“

Thomas Hahn notiert: „Man hatte zwei Jahre Zeit, zu lernen und zu sparen. Bei den Transfersummen merkt man nichts von Corona. Es wird Zeit, dass die Blase Fußball mal platzt. Kleingewerbe gehen wegen Corona pleite, Existenzen werden zerstört, das ist viel schlimmer als die Millionengehälter in der Bundesliga.“

Edith Furtmann sieht es ähnlich und fragt: „Was ist mit den kleinen Geschäften, die deutlich weniger Rücklagen haben? Mit Kneipen, Restaurants und Künstlern? Dazu kommen Menschen, die alleine sterben müssen; Trauernde, die nicht begleitet werden dürfen; Senioren, die so gut wie keinen Besuch mehr haben dürfen, weil sie im Heim leben. Da die Fußballer ziemlich viel verdienen und ohne die Vereine nix wären, könnte man da ja mal ansetzen.“ Marc Henkel schlägt in diesem Zusammenhang vor: „Vielleicht mal den Spielern etwas weniger zahlen. Manche Menschen bekommen durch die Pandemie gerade mal 60 Prozent ihres ursprünglichen Lohns.“

Gertrud Rebecca Van Kay glaubt, festgestellt zu haben: „Ah, endlich gibt jemand zu, dass es beim Fußball nicht um Sport, sondern um wirtschaftliche Interessen geht. Mir persönlich ist es Wumpe, ob die Fußball-Millionäre und die Konzerne hinter den Vereinen pleitegehen, dem Fußball für Fans kann das nur guttun.“ Sibylle Weber aber merkt an: „Hier hängen halt eine Menge Arbeitsplätze dran. Wie in jeder anderen Branche auch.“

Von Juliane Lange