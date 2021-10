Rostock/Wismar

Den Kussmund zieht es ins Warme: Mit dem Auslaufen der „Aidadiva“ hat die Rostocker Reederei Aida Cruises am Dienstag das Kreuzfahrt-Jahr 2021 in Warnemünde beendet – die zweite Krisen-Saison seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Bereits im nächsten Jahr will Deutschlands größte Urlaubsreederei aber wieder voll in die Erfolgsspur zurückkehren.

Alle Mitarbeiter in der Zentrale in Rostock sind „wieder an Deck“, allein in Warnemünde plant Aida mehr als 60 Anläufe – doppelt so viele wie in diesem Jahr. „Wir gehen davon aus, dass im kommenden Jahr wieder ein normaler Fahrplan möglich sein wird“, kündigt Aida-Vize-Präsident Hansjörg Kunze an. Allerdings setzt Aida vorerst voll auf 2G – je nach Fahrtgebiet auch bei Kindern. Die wichtigste Zielgruppe – junge Familien – bleibt bei vielen Zielen damit außen vor.

„Nachfrage im Herbst ist riesig“

Die Lust auf Kreuzfahrten sei weltweit wieder da, sagt Kunze. Auch bei Aida habe es im Herbst „eine riesige Nachfrage“ gegeben. „Wir sind in fast allen beliebten Fahrtgebieten wieder am Start“, so der Reederei-Sprecher. Im Mittelmeer, in der Ostsee, in den Fjorden Norwegens und rund um die Kanarischen Inseln sind die Schiffe der Rostocker bereits unterwegs. In wenigen Tagen starten dann auch erste Kreuzfahrten ab Dubai sowie in der Karibik. „Jetzt fahren wir wieder komplett hoch“, sagt Kunze.

Das große Aber: Aida muss vorerst auf seine wichtigste Zielgruppe verzichten – die jungen Familien. Dubai zum Beispiel erlaubt nur Kreuzfahrten für Geimpfte. Ausnahmen für Kinder: bisher Fehlanzeige. Auch Norwegen war bis vor wenigen Wochen so streng, lässt aber nun auch Kinder ohne Piks rein.

„Wir setzen bei den Erwachsenen auf ein bewährtes 2G-Konzept“, sagt Kunze. Zudem müssen sich die Passagiere vor der Reise zwei Mal testen lassen – auch die Geimpften. Noch zu Hause ist ein PCR-Test nötig, vor dem Check-in an Bord folgt dann noch ein weiterer Schnelltest. „Das gibt uns maximale Sicherheit“, der Reederei-Sprecher.

Immer wieder gelinge es so, asymptomatisch Infizierte noch vor Antritt der Reise zu entdecken. Und: Landausflüge werden auch in den nächsten Monaten an vielen Orten nur „in der Gruppe“, von Aida organisiert, möglich sein. „Wir schauen von Tag zu Tag, von Hafen zu Hafen“, so Kunze. Aida sei bewusst, dass vielen Gästen das individuelle Erkunden der Ziele fehle.

Reederei beendet Kurzarbeit

Die beste Nachricht für die gut 800 Mitarbeiter in der Zentrale: „Zum 1. September konnten wir die letzten Kollegen aus der Kurzarbeit zurückholen. Alle werden wieder voll gebraucht“, sagt Kunze. Im Mai 2020 – kurz nachdem weltweit die gesamte Kreuzfahrt-Flotte vom Virus ausgebremst wurde – hatte auch das Rostocker Unternehmen einen großen Teil der Belegschaft nach Hause geschickt.

Zum Jahresende sollen bereits zehn der aktuell 13 Schiffe wieder in Fahrt sein. Ende des Jahres, spätestens Anfang 2022 will Aida zudem mit „Aidacosma“ ihr zweites komplett mit dem Flüssiggas LNG betriebenes Kreuzfahrtschiff in Betrieb nehmen.

Der Neubau war erst am Wochenende aus der Werft in Papenburg über die Ems in die Nordsee überführt worden. Für den Neustart suchen die Rostocker weltweit mehr als 5000 neue Mitarbeiter – vor allem für die Jobs an Bord. Monatelang hatte Aida Probleme, ausreichend Personal zu bekommen, weil die Betroffenen entweder nicht aus ihren Heimatländern einreisen durften oder nicht geimpft waren.

Eine größere Kündigungswelle gab es trotz des kompletten Stopps nicht – jedenfalls nicht in der Zentrale. In Hamburg hingegen – dem Sitz der Aida-Unterhaltungssparte – mussten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 50 Mitarbeiter gehen. Die Reederei stellt ihr Programm an Bord neu auf, setzt statt auf aufwendige Eigenproduktionen mit Musik und Tänzern mehr auf Konzerte und Mitmach-Formate.

Von Andreas Meyer