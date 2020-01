Wie Anwohner bei neuen Windparks in MV bald kräftig mitverdienen

Rostock

Während in Berlin noch diskutiert wird, verdienen die ersten Dörfer in MV bald mit: Nach der Forderung der SPD-Fraktion im Bundestag, Anwohner und Gemeinden stärker an den Gewinnen von Windkraftanlagen zu beteiligen, sind im Nordosten bereits erste Windkraft-Projekte mit einer finanziellen Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht worden.

Nach Angaben von Renate Gundlach, der Sprecherin von Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD), liegen der Landesregierung aktuell 64 Anzeigen potenzieller Investoren vor, in MV neue Windräder aufstellen zu wollen, an denen die Anwohner ringsherum mitverdienen können. Für den Großteil der Projekte stehe die abschließende Genehmigung, für die Umweltminister Till Backhaus ( SPD) zuständig sei, allerdings noch aus.

Letzte Genehmigungen fehlen oft noch

Bei nur wenigen Anlagen seien bereits alle Vorgaben erfüllt. Gundlach: „Das heißt, sie können sofort gebaut werden, da alle Voraussetzungen dafür vorliegen – die Baugenehmigung und die durch die Bundesnetzagentur im Rahmen von Ausschreibungen an die günstigsten Bieter vergebene Befugnis, den erzeugten Strom in das Stromnetz einspeisen zu dürfen.“

Demnach sollen in der Nähe von Schönberg (Kreis Nordwestmecklenburg) ein Bürgerwindpark und weitere Windmühlen bei Lübesse ( Ludwigslust-Parchim) entstehen. Auch nach der Fertigstellung der Windkraftfelder in Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) und Hoort ( Ludwigslust-Parchim) fließt Geld an die Bürger vor Ort beziehungsweise in die Gemeindekasse.

Kritiker: Gesetz ist ein PR-Gag

In MV existiert bereits seit Mai 2016 ein Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz für den Bau von Windenergieanlagen, wonach Anwohner und Gemeinden an 20 Prozent der Anteile eines Windparks beteiligt werden müssen. Der Nordosten hatte mit dieser Regelung seinerzeit bundesweit Neuland beschritten, um die Akzeptanz von Windanlagen zu verbessern. Norbert Schumacher von der Bürgerinitiative „Freier Horizont“ bezeichnet das Gesetz indes als „PR-Gag“.

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Bundestag soll diese Regelung nun bundesweit eingeführt werden, um mit „Windmühlen-Prämien“ den Widerstand gegen Windräder vor der eigenen Haustür zu überwinden. „Die SPD will erreichen, dass diejenigen, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren und damit den Ausbau der erneuerbaren Energie ermöglichen, belohnt werden“, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.

„Strom als Treibstoff der Zukunft anerkennen“

Es gehe einerseits um Geld für die Kommunen. „Wir müssen aber andererseits auch direkte finanzielle Anreize für die Bürger schaffen, die in solchen Gebieten leben“, stellte er klar. Damit wollen die Sozialdemokraten zugleich Möglichkeiten, Windmühlen vor der Haustür auf dem Klageweg zu verhindern, begrenzen.

Der Vorsitzende des Windenergie-Netzwerks MV, Andree Iffländer, forderte zusätzlich eine Verringerung der Mehrwertsteuer auf Strom, um die Akzeptanz der erneuerbaren Energien zu steigern. Dies sei nötig, „damit Strom als Treibstoff der Zukunft besser anerkannt wird“. Durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent würde der Strompreis, der stark von weiteren Abgaben wie Netzentgelten und Umlagen in die Höhe getrieben werde, spürbar sinken. Iffländer: „Das wäre auch eine soziale Maßnahme.“

Mehr zum Thema:

Von Benjamin Fischer