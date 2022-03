Wie Hochschulen in MV Studierenden und Wissenschaftlern aus der Ukraine  helfen

Greifswald

Am Freitag informierte MV-Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) an der Universität Greifswald über den aktuellen Stand der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Sie erklärte, dass die Hochschulen des Landes und ihr Ministerium gemeinsam eine Wissenschaftsbrücke aufgebaut hätten. In einer ersten Ad-hoc-Finanzierung habe sie 50 000 Euro bereitgestellt.

„Dabei geht es vor allem um Hilfe und Unterstützung für Studierende und Wissenschaftler, die bei uns Schutz suchen. Sie sollen die Möglichkeit haben, an den Hochschulen in MV Beratung und Hilfe zu erhalten, weiter zu lernen und zu forschen“, erklärte Martin. Gefördert würden etwa Maßnahmen der akademischen Integration, psychosoziale Unterstützung und Sprach- sowie Integrationskurse.

Hochschulen bieten verschiedene Hilfsprojekte an

Die Hilfe teilt sich dabei in viele kleinere konkrete Projekte auf, die von unterschiedlichsten Mitgliedern des Wissenschaftsbetriebs in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurden. Die Hochschule für Musik und Theater Rostock habe bereits zwei Benefizkonzerte veranstaltet, bei denen mehr als 7000 Euro Spendengelder zusammengekommen sind, berichtete Martin.

Während die Kliniken in Rostock und Greifswald medizinisches Material und Hilfsgüter in die Ukraine liefern und auch verletzte Geflüchtete behandeln, haben das International Office und die Regionale Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ ein Betreuungsangebot gestartet.

Finanzielle Unterstützung gefragt – auch bei russischen Studenten

Das Studierendenwerk Greifswald, das auch für die Hochschulen Stralsund und Neubrandenburg zuständig ist, hat bereits mehrere Schritte eingeleitet, um Studierende aus der Ukraine zu entlasten, egal ob diese als Geflüchtete nach Mecklenburg-Vorpommern kommen oder bereits hier studieren. So können sie ihre Miete stunden und kurzfristige Darlehen im unteren dreistelligen Bereich bekommen. Auch Essenskarten für die Mensen werden verteilt.

Auf Nachfrage erklärte Martin jedoch, dass ein vergleichbares Angebot für Studierende aus Russland, die durch Sanktionen und die schwache Währung in ihrem Heimatland aktuell ebenfalls in finanzielle Notlage geraten können, keine Hilfen vonseiten des Landes bereitgestellt werden können. „Das sind Fragen, mit denen sich die Bundespolitik beschäftigt. Das ist auch in Diskussion.“

Uni Greifswald startet Spendenaufruf – Martin beteiligt sich

Gemeinsam mit der Ministerin hat die Rektorin der Universität Greifwald, Prof. Katharina Riedel eine private Spendenaktion gestartet. Mit den Spenden will die Universität ein Stipendium für geflüchtete ukrainische Wissenschaftler finanzieren, das ihnen die ersten drei Monate der Arbeit im neuen Land erleichtern soll. Martin gab zum Start selbst etwas – privates, wie sie betonte – Geld dazu.

Von Philipp Schulz