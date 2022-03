Sellin

Musik klingt aus dem Salon Granitz im Selliner Cliffhotel und bricht dann abrupt ab: Drinnen sitzt Profi-Cellist Eckart Runge vor drei älteren Herren: „Was bedeutet es, wenn forte in fortissimo übergeht? Einen Wechsel zum Drastischen – aufmüpfig und übertrieben. Es muss einfach bombastisch sein“, ruft er enthusiastisch und gestikuliert vor seinem Notenständer. Prompt folgt die musikalische Antwort von Ludwig Nass, Reinhart Müller und Jörg Soehring, die leidenschaftlich Geige, Klavier und Cello erklingen lassen. Seit 2012 gibt es das Format „Meisterkurs“, bei dem Profi-Musiker des Rügener Festspielfrühlings interessierte Laienmusiker unterrichten.

„Im Vordergrund steht der Spaß an der Musik“

Anmelden können sich Kammermusikensembles mit einem eigenen Werk, das sie gern professionell spielen möchten. „Die Voraussetzung dafür ist nicht, dass man ein möglichst hohes spielerisches Niveau hat. Im Vordergrund steht vor allem der Spaß an der Musik“, sagt Isabell Schubert, Sprecherin der Festspiele MV. In der Regel seien die Teilnehmer „Wiederholungstäter“, sagt Schubert und lacht. Das trifft auch auf den Hamburger Jörg Soehring zu. Der 79-jährige Cellist nimmt seit zehn Jahren regelmäßig mit wechselnden Ensembles an den Meisterkursen teil. „Das bringt mich immer voran. Außerdem macht es Spaß, gemeinsam mit Freunden zu musizieren“, sagt der pensionierte Jurist.

Das bestätigt auch Musikerkollege und Freund Reinhard Müller, der in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist. „Ich bin begeistert von unseren Coaches“, sagt er. Neben Runge gehören dazu auch Violinistin Julia Turnovsky, Violistin Carla Maria Rodrigues und Klarinettist Patrick Messina. „Es ist einfach toll, im hohen Alter noch etwas zu lernen. Als Rentner hat man ja genug Zeit“, sagte der 77-Jährige und lacht. Schon als Junge habe er begonnen, Klavier zu spielen, dann aber viele Jahre pausiert. Nun genieße er es wieder, Musik zu machen. „Genau das ist der Unterschied zu Profimusikern. Amateure haben das Privileg, dass sie nicht für andere spielen, sondern ihre Musik selbst genießen können“, erklärt Lehrer Eckart Runge.

Laien können Profi beim Konzert auf die Finger schauen

Der 54-Jährige ist nicht nur Profimusiker, sondern gibt als Professor an der Berliner Universität der Künste sowie in zahlreichen Meisterkursen seine Erfahrungen an Studierende aus aller Welt weiter. Dass im Rahmen des Festspielfrühlings Rügen Laien gemeinsam mit Profis musizieren können, findet der Musiker toll. „Es sitzen ja auch viele Amateurmusiker im Publikum. Durch das gemeinsame Spiel eine weitere Verbindung zu schaffen, ist eine großartige Idee“, so Runge. „Bei meinen eigenen Konzerten können mir meine Schüler nun auf die Finger schauen und kontrollieren, ob ich das umsetze, was ich ihnen erzähle“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Runge selbst spielt das Cello, seitdem er zehn Jahre alt ist. Drei Jahrzehnte war er Teil des Artemis Quartetts, bevor er sich 2019 entschloss, eigene künstlerische Wege zu gehen und sich eigenen solistischen und kammermusikalischen Projekten zu widmen. Und die sind geprägt von seiner zweiten großen Leidenschaft: Grenzgänge zwischen klassischer Musik und Jazz, Tango, Rock- und Filmmusik. „Das eine geht nicht ohne das andere“, ist Runge überzeugt.

Infos und Tickets Infos über alle Konzerte sowie Restkarten oder Wartelisten für den Festspielfrühling Rügen gibt es unter: www.festspiele-mv.de sowie telefonisch unter 0385-5918585. Die Konzerte finden unter der 3G-Regel statt. Pflicht ist zudem das Tragen einer FFP-2-Maske. Tickets für den Festspielsommer sind ebenfalls bereits unter www.festspiele-mv.de erhältlich

Gemeinsam mit seinem Duo-Partner Jacques Ammon ist der Cellist beim Festspielfrühling in zwei ungewöhnlichen Formaten zu erleben: Unter dem Titel „RollOverBeethoven“ (23. März, Baabe) stellte er Originalwerken Beethovens eigens arrangierte Kompositionen großer Legenden des Rock, Pop und Jazz gegenüber, wie Frank Zappa oder Jimi Hendrix. „JazzTangoNuevo“ (24. März, Gut Lebbin) heißt ein weiteres Programm, bei dem das Duo Runge und Ammon die Genres Jazz und Tango gegenüberstellen und zu einer eigenen klassischen Musiksprache verschmelzen lässt.

Runge spielt seltenes Cello von 1595

Dabei kann Runge auf ein ganz besonderes Instrument zurückgreifen: ein seltenes Cello der Brüder Hieronymus und Antonio Amati aus Cremona von 1595, das ihm als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird. „Das ist sozusagen der Ferrari unter den Instrumenten. Während bei allen anderen Celli beim leisen Spiel irgendwann der Ton bricht, bleibt der Klang hier wie ein Silberfaden erkennbar“, sagt er. Dass es auch beim kammermusikalischen Spiel auf feinste Nuancen ankommt, zeigt Runge bei seinem Unterricht, bei dem er ganz eigene Schwerpunkte setzt: „Mir sind besonders der Groove – also das Rhythmusgefühl – und der Ausdruck beim Spiel wichtig“, erklärt er. „Ein Stück sollte nicht statisch gespielt werden, sondern muss schwingen, damit sich die Zuschauer wohlfühlen“, so Runge.

Beschwingt fühlt sich bei Kursende auch das betagte Kammermusiktrio, das sich selbst als „genussfreudige Dilettanten“ bezeichnet: „Dass man auch in unserem Alter noch dazulernen und seinen Horizont erweitern kann, ist einfach beglückend“, freut sich Ludwig Nass.

Von Stefanie Büssing