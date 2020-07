Wie Lehrlinge der Rostocker Neptunwerft 1963 das erste deutsche U-Boot retteten

Rostock

1950 wurde Friedrich Elchlepp, der spätere Havariekommissar der DDR, Angehöriger des Aufbaustabes der Seepolizei zum vom Bomben zerstörten Komplex des wilhelminischen „Museums für Meereskunde“ in Berlin entsandt. Als ehemaliger U-Bootfahrer der Kriegsmarine sollte er feststellen, ob ein dort verschüttetes Unterseeboot noch für die neue DDR-Marine verwendet werden könne. Was er unter den Trümmern fand, war der „Brandtaucher", das weltweit erste Unterseeboot von Wilhelm Bauer.

Obwohl es bei seiner Jungfernfahrt gleich sank, war es dem marineentzückten Kaiser Wilhelm II. so wichtig, dass er es nach seiner Bergung zu den Exponaten seines Marinemuseums in Berlin bringen ließ. Elchlepp erkannte sofort den historischen Wert des Schrotthaufens und veranlasste, dass der beschädigte „Brandtaucher" nach Rostock auf das Universitätsgelände gebracht wurde.

Die Geburt des „Brandtauchers“

Der Erfinder dieses ersten tauch- und manövrierfähigen Unterseebootes Deutschlands war Wilhelm Bauer, ein Unteroffizier des 1. Bayerischen Artillerie-Regiments. 1850 konnte er es bei Schweffel und Howaldt in Kiel bauen. Seine Idee war ihm während des deutsch-dänischen Krieges 1848/49 bei der Belagerung der Düppeler Schanzen gekommen. Leider aber drang auf der ersten Tauchfahrt am 1. Februar 1851 im Kieler Hafen aufgrund von Konstruktionsmängeln sofort Wasser in den Innenraum und das Tauchboot sank auf etwa 13 Meter Tiefe.

Die drei Männer der Besatzung mussten sechs Stunden ausharren, bis über die Risse in der Bordwand so viel Wasser eingedrungen war, dass ein Druckausgleich zustande kam. Nunmehr ließ sich die Luke auch öffnen und die mutigen U-Boot-Fahrer wurden samt der entweichenden Luft zur großen Überraschung der an Land ausharrenden Beobachter an die Wasseroberfläche gerissen. Wilhelm Bauer wurde von der schleswig-holsteinischen Marinekommission „Schuldlos“ gesprochen und verkaufte sogar das Wrack ans Land.

Die Odyssee beginnt

In Kiel aber hob ein Schwimmkran erst am 5. Juli 1887 das Wrack des „Brandtauchers" aus dem Hafenbecken. Bauer war da schon tot. Die Witwe Wilhelm Bauers wollte den „Brandtaucher" ins Bayerische Armeemuseum München holen, dieses Projekt scheiterte aber am Geldmangel. So wurde das Tauchboot zunächst 1890 auf der Nordwestdeutschen Marine-, Handels- und Kunstausstellung Bremen dann in der Marineakademie Kiel gezeigt.

Der „Brandtaucher"auf einer Zeichnung Quelle: Dieter Flohr

Am 15. März 1906 eröffnete in Berlin in Anwesenheit Kaiser Wilhelms II. das Museum für Meereskunde. Einer der Glanzpunkte der Reichs-Marine-Sammlung unter dem Motto „ Deutschland zur See“ war der nach Berlin überführte „Brandtaucher". Schon im ersten Jahr seines Bestehens zählte das Museum 100 000 Besucher. Am 30. April 1945 brannte der Mittelteil des Museums aus. Die Sowjetarmee brachte die erhaltenen Teile der Marineausstellung vollständig nach Leningrad ( St. Petersburg). Der „Brandtaucher" aber blieb stark zerstört unter den Trümmern. Den Versuch von zwei bayrischen Museologen, das U-Boot in den Nachkriegswirren nach München zu transportieren, verhinderten die „wachsamen“ Ostberliner Behörden.

Wrack witterte vor sich hin

So blieb das Wrack weitere Jahre schutzlos der Witterung ausgesetzt, bis es der Schiffbau-Professor Theodor Macklin auf Fritz Elchlepps Anraten nach Rostock holte. Dort stellte man es auf Stapelhölzer im Hof der Gewerbeschule und versah das Wrack notdürftig mit einem hölzernen Schutzdach. Weitere Jahre vergingen und wie Professor Manfred Schelzel aus Rostock berichtete, war das museale Stück sogar eines Tages unter einem Berg Braunkohlenbriketts verschwunden. Für eine umfassende Restauration war kein Geld aufzutreiben. Über Eigentumsfragen wurde nicht nachgedacht.

Der „Brandtaucher“ in einer Zeichnung von 1851 Quelle: Dieter Flohr

Professor Schelzel schilderte allerdings seine Beobachtungen während eines Vortrages an der Marinefakultät der NVA-Militärakademie Dresden, die erst auf dem Dänholm in Stralsund untergebracht war. Der Fall wurde „nach oben“ gemeldet. Tatsächlich verfasste nun ein Vertreter des Ministeriums für Nationale Verteidigung ein Gutachten, das dem Bauerschen U-Boot keinerlei Verwendungsfähigkeit in der DDR-Marine bescheinigte. Das erzählte Professor Schelzel beiläufig seinem westdeutschen Kollegen Dr. Hugo Heeckt, Seeverkehrsökonom am Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel, als dieser zu einem Besuch an der Rostocker Alma Mater weilte.

Der Journalist, Bruno Bock von den „Kieler Nachrichten“ verfasste daraufhin einen aufsehenerregenden Artikel. In der BRD hatte man nämlich angenommen, dass der „Brandtaucher" zu den Kriegsverlusten zählte. Die Stadtverwaltung Kiel wollte nun das Wrack in die Fördestadt holen und bot Schelzel 40 000 DM (also Westmark!) für seine Vermittlungen. Höchst erschrocken übergab Schelzel den Brief an das Ministerium für Nationale Verteidigung in Strausberg weiter.

Westen bot viel Geld für „Brandtaucher"

Nun ging alles sehr schnell. Dem Westen wollte man das Denkmal natürlich nicht überlassen. Der Kohlenberg wurde abgetragen und der „Brandtaucher" rollte auf einem Tieflader am 9. September 1963 bis vor die Lehrwerkstatt der Neptunwerft Rostock. Das Ungetüm war acht Meter lang, zwei Meter breit und verdrängte 27,5 Kubikmeter Wasser.

Der „Brandtaucher“ Der „Brandtaucher“ war ein voll funktionsfähiges Tauchboot. Alle von Wilhelm Bauer erdachten Prinzipien sind heute noch für U-Boote gültig. Allein seine technische Ausführung war zu simpel und musste zur Katastrophe führen. Wilhelm Bauer konnte allerdings dann in Kiel nicht mehr weiter forschen, denn während seines Tauchversuches wurde nach zähen Verhandlungen Schleswig-Holstein an Dänemark übergeben. Die Marine wurde aufgelöst und Bauer ging daraufhin wieder zurück nach München. Der Erfinder wurde in den Folgejahren von anderen Ländern eingeladen, um sein Projekt anhand eines Models zu erläutern. Doch erst als die russische Regierung während des Krim-Krieges großes Interesse zeigte, bekam er endlich eine zweite Chance. So ging Bauer ins russische St. Petersburg und konnte dort 1855 seine Idee erfolgreich verwirklichen und mit dem „Seeteufel“ ein völlig anderes und doppelt so großes U-Boot bauen und dies auch erfolgreich dem Zaren vorführen. 133 gelungene Probefahrten absolvierte er dann mit dem „Seeteufel“, bis auch dieses Boot versank.

Es besaß Treträder, die über Muskelkraft eine Schiffsschraube mit 20 Umdrehungen pro Minute drehten, zwei Lenzpumpen, Tiefen- und Höhenruder und eine Vorrichtung zur Anbringung von Sprengladungen an ein Unterwasserziel. Aber die Schäden, besonders an der oberen Außenhaut, waren immens und außen wie innen war alles vom Rost zerfressen.

Der Wiederaufbau in Rostock

Die Rostocker Neptunwerft baute damit praktisch nach dem II. Weltkrieg erneut ein U-Boot. Es war das erste und einzige im Auftrag der DDR-Volksmarine. Denn als Auftraggeber trat das Kommando der Volksmarine in Rostock-Gehlsdorf auf den Plan. Dies hatte auch den Rostocker Schiffbauingenieur Hans-Georg Bethge mit der Leitung der Erhaltungsmaßnahmen beziehungsweise dem Wiederaufbau des „Brandtaucher"s beauftragt. Es kam nun nur noch eine spiegelbildliche Rekonstruktion in Frage.

Kapitän zur See Petersohn übernimmt im Namen des Kommandos der Volksmarine von Werftdirektor Dunkelmann die fertiggestellte Replik des „Brandtauchers". Quelle: Dieter Flohr

Bethge vermaß jedes kleinste Teil und fertigte Zeichnungen von allen Details an. Dabei stellte er fest, dass die Konstruktion Bauers zu schwach ausgelegt war und sich das Fehlen von Ballastzellen verhängnisvoll auswirken musste. Schließlich gab Bethge eine wissenschaftliche Dokumentation 1968 im Hinstorff-Verlag heraus.

Kapitän zur See Petersohn, der die Schiffstechnische Abteilung des Kommandos der Volksmarine leitete, verplante die Kosten im DDR-Marineschiffbau-Etat. Ein mit Werftdirektor Kurt Dunkelmann vereinbarter Vertrag wurde im August 1963 von Neptunwerft und Volksmarine unterzeichnet. Die Lehrlinge hatten damit eine interessante nicht alltägliche Aufgabe bekommen.

Im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden ist das Unterseeboot heute zu sehen. Quelle: dpa

Gottfried Schicht, damals für die Produktionsorganisation für die 600 Lehrlinge zuständig, erinnerte sich noch gut an die Begeisterung der Lehrlinge des 2. Lehrjahres, mit der sie an die praktische Arbeit gingen. „Eine ganze Reihe von Teilen konnte erhalten werden“, erinnert sich Schicht. „Dazu gehörten Platten der Außenhaut, Spanten und auch die Tretanlage. Künftige Schlosser, Schiffbauer und Maschinenbauer haben, wie es bei Neptun üblich war, bei der praxisbezogenen Arbeit viel für ihren Beruf gelernt. Sogar das Nieten wurde noch am „Brandtaucher" gefordert.“

Vielbeachtetes Museumsstück

Nach der Fertigstellung kam der „Brandtaucher" in das neue Armeemuseum im Potsdamer Marmor-Palais. Das Haus versprach sich mit dem Kronzeugnis deutschen U-Boot-Baus eine immense Aufwertung. Dann wurde das U-Boot in den 70er Jahren in das im ehemaligen Sächsischen Heeresmuseum Dresden entstandene exzellente Armeemuseum geholt. Dort blieb der „Brandtaucher" eines der viel bestaunten Prunkstücke, vor allem als 1990 die Bundeswehr das NVA-Museum übernahm und zum Militärhistorischen Museum ausbaute.

2002: Der „Brandtaucher“ wird von Kiel nach Dresden verlegt. Quelle: dpa

Fortan ging das schiffbauliche Ergebnis Kieler und Rostocker Schiffbauer immer wieder auf lange Reisen. Es wurde in Genua und in Rendsburg gezeigt. Im September 1999 kehrte es für zwei Jahre als Leihgabe an seinen Ursprungsort Kiel zurück. Sowohl das Deutsche Museum München wie das Bremerhavener und auch das Kieler Schifffahrtsmuseum legten großen Wert auf das Exponat. Doch das Militärhistorische Museum Dresden bestand darauf, der alleinige und rechtmäßige Eigentümer zu sein.

Von Dieter Flohr