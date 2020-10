Rostock/Güstrow

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in MV schneller denn je: Nach einer Datenpanne musste das Landesamt für Gesundheit und Soziales die Zahl der neuen Fälle am Donnerstag auf 111 hochkorrigieren, am Freitag folgten noch 70 weitere.

Und dennoch: Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) mahnt zur Vorsicht, hält die Lage im Nordosten aber weiterhin für beherrschbar. Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner der Rostocker Uni-Klinik, rät dazu, freiwillig auch an belebten Orten im Freien eine Maske zu tragen: „Wir können einen neuen Shutdown in MV noch immer verhindern.“ Unterdessen schränkt der Landkreis Rostock das öffentlichen Leben in und um Güstrow massiv ein.

Zwei Landkreise im Fokus

Vor allem zwei Regionen bereiten den Experten aktuell Sorgen: Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten bereits seit vergangener Woche verschärfte Corona-Maßnahmen. An Familienfeiern dürfen maximal noch 15 Personen teilnehmen, in Gaststätten höchstens 25. Auf Wochenmärkten, Flohmärkten und auch in Parkhäusern gilt eine Maskenpflicht.

Als erster Landkreis hatte die Seenplatte die erste Warnstufe von 35 Fällen je 100 000 Einwohner erreicht. „Auch wenn der Wert mittlerweile auf 34 gesunken ist – es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Dafür ist es noch zu früh“, sagt Haidrun Pergande, Sprecherin des Landratsamtes. Die strengen Regeln gelten mindestens noch eine Woche.

Auch der Landkreis Rostock droht die 35er Grenze zu erreichen. Auslöser ist ein Ausbruch am John-Brinckman-Gymnasium in Güstrow. Weil es mittlerweile noch einen zweiten Hotspot in der Kreisstadt gibt, schränkt der Landkreis das öffentliche Leben dort ein: Auch in Güstrow und im Amt Güstrow-Land gilt an vielen Orten im Freien ab sofort eine Maskenpflicht, private Feiern haben ebenfalls eine Obergrenze von 15 Personen. „Wir wollen das Ausbruchsgeschehen lokal eindämmen“, sagt Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Experte Reisinger hält das für absolut richtig: „Wir müssen nicht die Regeln in einem gesamten Landkreis verschärfen, wenn lokale Maßnahmen ausreichen.“

Glawe : An Regeln halten

Die steigenden Zahlen – sie bereiten dem Gesundheitsminister Sorgen: „Aber die Entwicklung in MV verläuft auf einem geringeren Niveau als in anderen Bundesländern.“ Nach wie vor ist der Nordosten die Region mit den wenigsten Neuinfektionen. Glawe: „Da, wo viele Menschen aufeinandertreffen, steigt potenziell die Möglichkeit, dass wir uns bei jemandem, der Sars-CoV-2-positiv ist, anstecken. Wenn wir uns alle an die geltenden Regeln halten, ist uns allen geholfen.“

Corona-Experte Reisinger rät, überall dort Masken zu tragen, wo viele Menschen zusammenkommen: in öffentlichen Gebäude, bei Feiern, aber auch im Freien. „Ich trage fast überall Maske. Das ist die wirksamste Möglichkeit, die Ausbreitung zu stoppen.“ Er forderte die Menschen auf, freiwillig auf Urlaubsreisen und auch Feiern zu verzichten. Aktuell steigt in MV die Zahl der positiven Corona-Tests: Waren im Juni nur 0,08 Prozent der Tests positiv, so sind es im Oktober bereits 1,58 Prozent.

Noch sei das Gesundheitssystem in MV weit von einer Überlastung entfernt, in den vergangenen zwei Wochen mussten aber bereits 56 Patienten mit Covid-19 in Kliniken behandelt werden. „Wir müssen gemeinsam alles tun, um einen zweiten Shutdown zu verhindern. Flächendeckende Schul- und Kita-Schließungen darf es nicht geben. Wir haben das noch selbst in der Hand“, sagt Reisinger.

Von Andreas Meyer