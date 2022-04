Rostock

Rap aus Rostock? Das sei für viele überhaupt kein Thema. Der einzige, der überregional und international bekannt ist, heißt Marten Laciny alias Marteria. „Klar, der steht immer zu seinem Rostock und betont, wie wichtig ihm seine Heimat ist“, sagt Christian Meyer. Richtig groß geworden sei der Deutschrapper aber eben auch nur, weil er die Stadt verlassen hat und nach Berlin ging.

„Das Problem ist, dass die Szene sich einfach nicht so entwickelt hat“, sagt Daniel Krohn. Es gebe kaum Partnerschaften oder Kooperationen, die großen Tonstudios wie in Hamburg oder Berlin fehlen. Dabei würden viele in Rostock Rap machen, auch die beiden jungen Männer. Unter den Künstlernamen Cyyro und Dan Verze veröffentlichen sie regelmäßig eigene Songs und Musikvideos. Seit dem Herbst 2021 auch gemeinsam. Ihr Ziel: „Wir wollen Rostock auf die Karte bringen“, sagt Christian Meyer alias Cyyro.

Schon jetzt mehr als 10 000 Follower bei Instagram

Schon jetzt können sich ihre Klickzahlen im Netz – für Rostocker Verhältnisse – sehen lassen. Etwas mehr als 1000 monatliche Hörer haben Cyyro und Dan Verze jeweils beim Musikstreamingdienst Spotify und jeder etwa 1000 Abonnenten bei Youtube. Auf der Foto- und Videoplattform Instagram hat Cyyro knapp 3000 Follower, Dan Verze bringt es sogar auf mehr als 10 000, die seine Beiträge regelmäßig ansehen.

Auch die bisher auf Youtube veröffentlichten Musikvideos zu ihren Songs werden geklickt. Die meisten Aufrufe brachte die jüngste Single „Broke, aber gut aussehend“. Seit Anfang März haben fast 24 000 Menschen das Video angesehen, das teilweise auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen gedreht wurde. An zweiter Stelle folgt „Fakeshit“ mit rund 16 600 Klicks seit der Veröffentlichung an Heiligabend 2021.

Und die nächste Single soll beides noch toppen. Am Freitag, 8. April, um 18 Uhr wird „Mama, bald sind wir reich“ auf Youtube veröffentlicht. Das Thema? Geld verdienen, Geld haben – mit einer gewissen Portion Satire. Die sei Teil fast all ihrer Songs, so Daniel Krohn alias Dan Verze. „Das ist symbolisch gemeint, dass man was tun muss für sein Geld“, pflichtet Christian Meyer alias Cyyro bei.

Täglich acht Stunden im Dienste der Sozialen Medien

Er weiß, wovon er spricht, arbeitet hauptberuflich als Sous-Chef in Warnemünde. Da komme er schnell mal auf 60 Stunden in der Woche. Dazu kommt das Engagement für die musikalische Karriere: Beiträge posten, kommentieren, Storys erstellen, auf Fragen antworten und wieder von vorn. Bis zu sieben oder acht Stunden sei er täglich auf den sozialen Medien unterwegs, sagt der Vater eines Sohnes. „Es ist nicht nur wie ein zweiter Job, es ist ein zweiter Job.“ Doch für seinen Traum tue er einfach alles.

Etwa alle zwei Wochen käme eine neue Single raus, sagt Cyyro, etwa alle vier Wochen ein neues Video. Gedreht wurde das jüngste zu „Mama, bald sind wir reich“, in Broderstorf beim Service Team Danneberg, einem Unternehmen für Gebäudereinigung und Kurierfahrten. Es sind aufwendige Produktionen, die letzte umgesetzt von Universe Productions aus Greifswald, inklusive Lasershow von Klangfeuer, einer Veranstaltungstechnikfirma aus Rostock.

„Es ist einfach hammergeil. Es macht einfach Spaß“, sagt Daniel Krohn alias Dan Verze über die Videodrehs. Schon mit 15 Jahren hat er Musik gemacht – damals, als Rapper 50Cent berühmt wurde, seinem Idol nachgeeifert – dann war irgendwann Schluss. Der heutige 32-jährige Vater von zwei Söhnen studierte Englisch und Deutsch auf Lehramt, promovierte sogar. Hauptberuflich arbeitet er als Lehrer in Rostock. Dass seine Schüler im Internet sehen, was er in seiner Freizeit so anstellt, stört ihn nicht. „Die meisten finden es sogar cool“, sagt Dan Verze.

Anfragen für Live-Auftritte trudeln nur langsam ein

Das erhoffen sich die beiden jungen Männer auch von potenziellen Unterstützern, Sponsoren, Förderern. „Unser großes Ziel ist es, dass die Leute auf uns zukommen, weil sie uns mega finden“, sagt Cyyro. Die Videoproduktionen, die Werbung auf den sozialen Plattformen, Flyer in Briefkästen – das alles kostet Geld. Und Zeit. Wenn sie an beidem sparen könnten, weil ihnen jemand finanziell unter die Arme greift, hätten sie natürlich mehr Luft für die Musik an sich. Immerhin ein erster Termin ist bereits gesetzt, am 10. Juni im Zwischenbau in Rostock. Weitere sollen folgen.

Wenn am Freitag das neue Video an den Start geht, werden die beiden großen Jungs aber erst einmal zusammen vorm PC sitzen, die Smartphones in der Hand, und mitverfolgen, was die Community sagt. „Wir antworten auf jeden Beitrag. Die Leute sollen wissen, dass wir da sind, dass wir dabei sind“, so Christian Meyer alias Rapper Cyyro – und das am besten auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Von Katrin Zimmer