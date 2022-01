Rostock

Echte Blumen als Tisch-Deko welken vor sich hin, Lebensmittel vergammeln, die Angst der Gäste ist spürbar: Es gibt mehr Stornierungen als Reservierungen und das Mittagsgeschäft ist ruiniert. Gastronomen aus der Hansestadt Rostock sind angesichts der aktuellen Pandemie-Lage genauso verunsichert wie viele ihrer Kunden. Die 2G-plus-Regelung, die es Geimpften und Genesenen erlaubt, mit einem Negativtest zu schlemmen, wird als nur bedingt hilfreich empfunden. Rostocks Wirte sind sich einig: Der Dauerzustand der Planlosigkeit ist das Hauptproblem für ihre Betriebe.

Schließung als einziger Ausweg

Robert Rutkowski, Inhaber des „Café A Rebours“ Am Wendländer Schilde, dürfte sein Café aktuell zwar öffnen, lässt es aber lieber geschlossen. Weil sich der Betrieb nicht lohnt. Die Bedingungen seien zu kompliziert: „Selbst Tests im Café anzubieten, ist ein teures Unterfangen. Und wenn letztendlich kein Gast kommt, brauche ich auch kein Geld für Tests auszugeben“, resümiert der 43-Jährige.

Seine Ware gehe im Keller ein, Produkte werden eingekauft und anschließend weggeschmissen, weil niemand kommt: „Und wenn nichts reinkommt, dann können wir auch nicht einkaufen“, erklärt er den Teufelskreis.

Regel 2G plus ruiniert zusehends das Geschäft

Auch die Betreiber des „Blauen Esels“ in der Eselföterstraße empfinden 2G plus als problematisch. Der gastronomische Leiter Georg Wohlfahrt (33) berichtet, dass durch die Homeoffice-Regelungen die Mittagstische leer blieben und die Öffnungszeiten auf abends beschränkt wurden.

Seit 3. Januar läuft das Mittagsgeschäft wieder an. „Wir testen das jetzt für zwei Wochen und entscheiden dann über die Wirtschaftlichkeit“, sagt Geschäftsführer Miro Germanotta (59). Er würde sich eine Rückkehr zur 3G-Regelung wünschen: „Für die Gastronomie war 3G deutlich einfacher und wir mussten keine Gäste ausschließen.“

Die Sitzcafés der Konditorei und Bäckerei „Nowak“ werden aktuell kaum besucht. „Kein Kunde holt sich für ein Frühstück oder einen Kaffee extra einen Test. Wir bieten auch Tests an, aber das wird so gut wie gar nicht beansprucht“, beklagt Inhaberin Steffi Nowak. Waren die Wintermonate sonst die umsatzstärksten für „Nowak“, so sind jetzt rund 90 Prozent Umsatzeinbußen zu verzeichnen.

Gäste kommen, Personal geht

Betriebsleiterin Katja Malo und Küchenchef Jan Harbrecht vom „Buriwtz Legendär“ Rostock Quelle: Anja Düwinger

Allerdings gibt es auch Gastronomen mit einer halbwegs positiven Zwischenbilanz. Anja Düwiger, Inhaberin des „Burwitz Legendär“, freut sich über viele Gäste trotz pandemischer Einschränkungen. Das 2G-plus-Angebot würde besser als erwartet genutzt. „Die Gäste sind vorsichtiger, deshalb gibt es viele Stornierungen und wenige Gruppenreservierungen. Aber es gibt die Möglichkeit, sich bei uns vor Ort testen zu lassen und wir haben seit Oktober Luftfilter installiert“, so Düwiger. Aber auch wenn Gäste wiederkommen – der Personalmangel bleibt: „Wir befürchten viele Abwanderungen aufgrund der unsicheren Planung in der Gastro“, sagt die 39-Jährige.

Auch Robert Plath (37), Inhaber des „Ratskellers“, rechnet künftig mit vielen Entlassungen: „Die Hälfte des Personals ist gerade in Kurzarbeit und wird später auch nicht zurückkommen, sondern sich krisensichere Jobs suchen.“ Bisher blieben allerdings Kündigungswellen in den befragten Lokalen aus.

Lockdown hätte Umsatzerstattung gebracht

Viele leere Tische beklagt auch „Ratskeller“-Betreiber Karl Matthias Siegert. „Das Weihnachtsgeschäft war eine Katastrophe, obwohl Weihnachten eigentlich gastronomische Hauptsaison ist“, sagt er. Derzeit ginge zudem zunehmend Laufkundschaft verloren. Siegert zieht ein bitteres Resümee: „Die Einnahmen sind zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Ein Lockdown wäre uns tatsächlich lieber gewesen, denn das ist besser planbar und wir hätten die Möglichkeit der Umsatzerstattung.“

Wunsch nach klaren Ansagen und einheitlichen Richtlinien

Ein weiterer Grund für Frust in der Branche: Gastronomen müssten aktuelle Regeln im Verordnungsgeflecht selbst aufwendig recherchieren. „Man erhält nur veraltete Informationen. Alles ist sehr undurchsichtig und es gibt keine konkreten Ansagen“, kritisiert Robert Rutkowski. Auch Anja Düwiger fühlt sich alleingelassen: „Die politischen Entscheidungen sind meist sehr kurzfristig und bereiten uns Planungsschwierigkeiten.“ Statt großer Verunsicherung wünschen sich alle Involvierten einen klar strukturierten und bundeseinheitlichen Fahrplan.

Trotz Einschränkungen die Hoffnung nicht verlieren

Dittmar Birkhahn, Geschäftsführer des „Steakhaus Leon’s“ und „Hopfenkeller“, reagiert auf die ausbleibenden Gäste mit einer Reduzierung der Warenbestellmengen: „Bei dem geringen Umsatz auch noch was wegzuschmeißen, wäre kontraproduktiv.“ Dennoch würde 2G plus insgesamt gut laufen: „Wir haben uns durch ein super Hygienekonzept gerettet. Unsere Gäste sind sehr diszipliniert.“ Der 67-Jährige hat Verständnis für die Maßnahmen: „Die Regeln sind notwendig, denn wir müssen ja auch unsere Gäste schützen.“

Birkhahn und sein Team versuchen trotz eines täglich nur halbvollen Lokals die Krise mit Optimismus zu meistern: „Wartet ab, unsere Zeit wird wieder kommen, denn gegessen und getrunken wird immer.“

Aktuelle Regeln für den Gastronomiebesuch

Derzeit ist ein Lokalbesuch für vollständig geimpfte und genesene Personen mit einem Negativtest von einer offiziellen Teststelle möglich, vereinzelt werden auch Arbeitgeberbescheinigungen akzeptiert. Einige Restaurants vereinfachen ihren Gästen den Testaufwand und bieten Tests unter Aufsicht vor Ort an. Für alle gelte zudem die Maskenpflicht im Inneren außerhalb des eigenen Sitzplatzes.

Mit der 2G-plus-Prämisse sind auch Gruppenreservierungen wieder möglich, allerdings dürfen nur maximal zehn Personen an einen Tisch. Größere Gruppen werden auf mehrere Tische verteilt, um Mindestabstände einzuhalten.

Geboosterte Personen können ohne Test nach Lust und Laune überall schlemmen. Allerdings gebe es aus Sicht der Wirte derzeit noch zu wenig geboosterte Kunden und Gäste, um die Gastronomie wiederzubeleben.

