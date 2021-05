Wie Sie in MV an einen Corona-Impftermin kommen

Rostock

In verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern gibt es immer wieder Sonderimpfaktionen, wo sich die Menschen gegen das Coronavirus schützen können. Der Ansturm dabei ist groß. Innerhalb kurzer Zeit sind alle Termine vergeben.

Wer bei diesen Aktionen kein Glück hat, kann sich auf anderem Wege einen Impftermin vereinbaren. Welche Möglichkeiten es da gibt, zeigen wir Ihnen hier:

Termin in einem Impfzentrum

Um an einen Termin in einem Impfzentrum zu kommen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum Einen gibt es die Telefonhotline des Landes. Impfberechtigte, die Termine zur Impfung telefonisch vereinbaren möchten, können sich unter der Telefonnummer 0385 202 711 15 melden. Das Callcenter ist unter der Woche von 8 bis 20 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Zudem können Termine auch über das Online-Portal vom Land vergeben werden, das eigens dafür errichtet wurde. Hier kann sich unter Angabe der jeweiligen Prioritätsgruppe und Zugehörigkeit registriert und ein Termin gebucht werden. Mittlerweile können auch Menschen, die in die erhöhte Prioritätsgruppe zählen dort einen Termin vereinbaren.

Impftermin beim Hausarzt oder Facharzt

Neben den offiziellen Impfzentren impfen auch zahlreiche Haus-und Fachärzte mittlerweile gegen das Coronavirus. Fragen Sie dafür bei Ihren Hausarzt oder Fachärzten nach, ob sie ausreichend Impfstoffe haben und einen Termin vereinbaren können.

Unabhängig von Priorität und Alter kann sich mittlerweile auch jeder mit Astrazeneca impfen lassen, sollte es genügend Impfstoff geben. Wenn dieser Wunsch besteht, sollten Sie sich dafür ebenfalls an Ihren Hausarzt wenden.

Diese Menschen gehören in die Prioritätsgruppe 3 Personen über 60 Jahre Personen mit Vorerkrankungen wie: Menschen mit einer abgeschlossenen Krebserkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen oder rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Vorhofflimmern, koronare Herzkrankheiten oder arterielle Hypertonie, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Apoplex oder einer anderen chronischen neurologischen Erkrankung, Asthma bronchiale, chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Diabetes mellitus ohne Komplikationen, Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30) und und Personen mit Erkrankungen, die nach individueller ärztlicher Beurteilung im Einzelfall ein erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion darstellen. Zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person Mitarbeitende in Verfassungsorganen und Staatsbedienstete wie: Beschäftigte der Verfassungsorgane (also etwa Bundestag, Landtag)

Beschäftigte in Regierungen und Verwaltungen, Bundeswehr

Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks

Beschäftigte in Justiz und Rechtspflege (Rechtsanwälte, Notare)

Deutsche Auslandsvertretungen

Deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland (Bereiche Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik)

Internationalen Organisationen

Wahlhelfer Beschäftigte in relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie: Apothekenwesen

Pharmawirtschaft

Ernährungswirtschaft

Wasser- und Energieversorgung

Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft

Transport- und Verkehrswesen

Informationstechnik und im Telekommunikationswesen Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigem Expositionsrisiko wie: Personal in Laboren

Personal, welches keine Patientinnen oder Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten betreut Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind Personen, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht unter die Prioritätengruppe 2 Nr. 9 fallen, arbeiten Sonstige Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion besteht

Wie sage ich einen Impftermin wieder ab?

Wenn sie bereits einen Impftermin haben, diesen aber wieder absagen möchten, können Sie sich unter der Telefonnummer 0385 202 799 18 oder per E-Mail unter absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de melden.

Von OZ