Rostock

Gurke in Plastikfolie, Himbeeren in Plastikbechern und Bananen in Plastiktüten – der über Jahre entwickelten Plastikdominanz im Lebensmittelhandel geht es an die Substanz. Sowohl Discounter als auch Lebensmittel-Konzerne wie Edeka und Rewe arbeiten fieberhaft daran, weniger Plastik zu nutzen.

Auch der Discounter Aldi wirbt in den letzten Monaten mit Eliminierungen aus dem Plastikreich. Seit April gibt es keine Gurken mehr mit Folie, vom Sommer an kostet die Obst-Plastiktüte einen symbolischen Cent pro Stück. Die dünnen Knotenbeutel an der Obsttheke sorgen für besonders große Müllberge: Während der Verbrauch an „klassischen“ Plastiktüten drastisch gesunken ist, wurden auch 2018 in Deutschland nach Angaben des Bundesumweltministeriums noch rund drei Milliarden der dünnen Knotenbeutel verbraucht, ähnlich viele wie in den Jahren zuvor.

Straßenumfrage: Was verwenden Sie: Plastiktüte, Stoffbeutel oder Papiertüte?

Zur Galerie Plastiktüte, Papiertüte, Stoffbeutel oder Mehrwegnetz? Die OZ hat Menschen in Rostock zu ihren Einkaufsgewohnheiten befragt.

Kunden fragen oft kritisch nach

In MV gibt es viele Lebensmittelhändler, die sich darum bemühen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sven Schneider, Inhaber des Edeka in der Greifswalder Bahnhofstraße, ist was Anti-Plastik-Strategien betrifft, ganz vorn mit dabei. „Generell bin ich sehr dafür, weitestgehend auf Plastik zu verzichten. Wir versuchen mit verschiedenen Projekten Vorreiter zu sein und unsere Kunden wollen das auch so“, sagt Schneider.

Die kritischen Nachfragen, insbesondere durch Studenten, seien sehr groß. Anregungen am Feedbackterminal und Hunderte Mails zu dem Thema beweisen, wie groß das Anliegen sei. Seit sechs Monaten biete er in der Obstabteilung Mehrwegnetze an – das hätte bereits dazu geführt, dass immer mehr Menschen von der dünnen Folientüte weggehen – hin zum Netz oder der Papiertüte. Viele Menschen verzichteten auch ganz auf alles und nehmen Obst und Gemüse lose.

Edeka arbeitet zudem teilweise schon mit Branding statt Verpackung. Das Problem, warum ausgerechnet Bio-Waren fast ausschließlich in Verpackungen gehüllt werden, ist die Kennzeichnung. Eine lose Tomate von einer losen Bio-Tomate könne an der Kasse keiner unterscheiden, lautet häufig das Argument.

Oft spielt die Hygiene eine entscheidende Rolle

Seit Herbst testet der Edeka-Chef nun ein weitere Alternative, die es so sonst in MV bisher kaum gibt. An der Fleisch- und Wursttheke haben Kunden die Möglichkeit eine Mehrwegdose zu kaufen. Die bringen sie immer wieder mit, werfen sie an dem Bedientresen in einen Behälter und bekommen eine neue. Alle dreckigen aus dem Behälter werden durch den Edeka-Mitarbeiter maschinell gereinigt. Das Ganze sei durch das Hygieneamt zertifiziert.

„So werden keine Ressourcen verbraucht. Kaputte Dosen ersetzen wir auf eigene Kosten wieder. Das wird richtig gut angenommen“, so Schneider, der das Konzept am liebsten auf die Salattheke ausweiten würde. Das ginge bislang aus Hygiene-Sicht aber nicht, weil dort keine Bedienung den Salat einfüllt. Sven Schneider findet, was die Plastik-Debatte betrifft: Es sollte weniger dem Handel der Buh-Mann zugeschoben werden, sondern der Staat sollte mehr eingreifen.

Plastikfrei-Tag im Rewe löste auch Beschwerden bei Kunden aus

Auch beim Rewe-Markt in Rostock Reutershagen ist Plastik ein großes Thema. Marktmanager André Mau hat in seiner Filiale deshalb Anfang Juni einen Plastikfrei-Tag ausgerufen. Die dünnen Obsttüten und Co. wurden an dem Tag verbannt. „Die Resonanz darauf war bei den Kunden aber sehr zwiegespalten. Alle wollen es gern plastikfrei, aber es haben an dem Tag doch so einige ihre Knotenbeutel zurückverlangt beziehungsweise sich beschwert“, sagt er. Ihm sei vor allem aufgefallen, dass viele der älteren Kunden mit der Veränderung ein Problem hätten. Studenten und Familien wiederum seien sehr affin, was plastikfreie Waren betreffe.

Einiges habe man bereits umgestellt: recycelbare Becher beim Salat, Mehrzwecknetze, weniger Verpackungen bei Obst und Gemüse. Tupperdosen statt Plastikfolie an Bedientresen sei im Gespräch. „Vieles ist im Umbruch“, sagt Mau, der sein Obst und Gemüse für zu Hause vorwiegend einzeln und lose, ohne jegliche Tüte, kauft.

Grünen-Chefin: Plastikflut muss gesetzlich drastisch reduziert werden

Claudia Schulz, Landesvorsitzende der Grünen, sieht die Situation an der Plastikfront kritisch: „Derzeit sind plastikfreie und -arme Verpackungen leider noch die Ausnahme.“ Die Vermüllung der Natur mit Plastik sei eines der größten globalen Umweltprobleme. „Um dies zu bewältigen, reichen freiwillige Trippelschritte Einzelner nicht aus“, findet Schulz.

Die Plastikflut müsse also gesetzlich drastisch reduziert werden. Nötig seien umweltfreundliche Mehrweg- und Pfandsysteme weit über Getränkeflaschen hinaus. Kommunen und Handel sollten von Bund und Land dabei unterstützt werden, praktikable und rechtssichere Mehrweg-Lösungen auf den Weg zu bringen.

Forderungen nach Gebühren auf Wegwerfprodukte

„Um Einwegverpackungen zurückzudrängen, halten wir auch eine Abgabe auf Wegwerf- und Einwegprodukte für sinnvoll. Mehr als 50 Prozent des Plastiks wird derzeit für Einwegartikel und Verpackungen verwendet“, betont die Grünen-Chefin. Anders als bei der Energieerzeugung fällt bei der stofflichen Nutzung von Erdöl für die Herstellung von Plastik keine Steuer an, obwohl viel Energie und Rohstoffe verbraucht werden. Dadurch verzichte der Staat jährlich auf 780 Millionen Euro. Das Geld könnte gut in die Erforschung und Förderung von Plastikalternativen gesteckt werden.

Auch Susanna Knotz, Projektleiterin beim Umweltverband BUND in MV, weiß um die Bemühungen vieler Supermärkte. „Ein generelles Problem ist aber: Schon verpacktes Obst und Gemüse ist oft billiger als Unverpacktes. Beim verpackten Gemüse und Obst müsste sich noch deutlich mehr bewegen“. Zur Unterscheidung von meist höherpreisigem Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau, werde die Bio-Ware manchmal mit Plastikaufklebern beklebt oder in Plastik eingeschweißt angeboten. „Es hilft manchmal, wenn sich möglichst viele Kunden über so etwas beschweren“, sagt Knotz. Inzwischen finde man immer öfter Papierbanderolen, Branding und Laser-Stempelung.

Umweltschützer: Käufer sollten eigene Behälter mitbringen

Worauf Verbraucher selbst achten könnten: Eigene Behälter mitbringen. Sie dürfen oft wegen der Hygienevorschriften über die Ladentheke gereicht werden, aber mit einem Tablett, auf das man die eigenen Behälter stellt, könne das umgangen werden. Im Biosupermarkt sei das in der Regel kein Problem. Außerdem sollten Kunden, wenn möglich, unverpackte Ware bevorzugen und unverpackt aufs Band legen oder eigene Beutel mitbringen.

Verpackungsmüll wie Plastik den Kampf ansagen – das hatten sich auch zwei junge Gründer aus MV vorgenommen. Sie eröffneten so genannte Unverpackt-Läden, die sich in Großstädten steigender Beliebtheit erfreuen. Dort gibt es Müsli, Gemüse, Milch, Wurst, Säfte ohne Packung zum Abfüllen in Beutel, Dosen oder Gläser. Beide Geschäfte gibt es jedoch nicht mehr. Sowohl die Bio-Kogge in Rostock, die 2017 öffnete, als auch der allererste Laden im Land in Röbel, den Annett Freese 2016 gründete, sind Geschichte.

Unverpackt-Läden in MV sind beide geschlossen

Gründe: Zu wenige Kunden, zu viel Konkurrenz. „Wir sind hier touristisch geprägt. Es ist ein kleiner Ort mit neun Supermärkten, es rentierte sich einfach nicht. Ein Unverpackt-Laden ist natürlich auch etwas teurer als der Supermarkt. Sich damit hier zu halten, ist schwer. Es ist noch nicht die Zeit dafür, aber die Leute müssen umdenken“, sagt Gründerin und Inhaberin Annett Freese aus Röbel. Der Aufwand mit dem Abfüllen und Wiegen sei auch enorm hoch gewesen. Sie betreibt jetzt das Café Mühlenblick weiter, in dem sie Teile der Produkte ihres Ladens – viel Bio, kreative Küche, alles selbst gebacken und gekocht.

Virginie Wolfram