Wie das Rostocker Schuhhaus Höppner den großen Ketten aus dem Westen trotzte

Das Schuhhaus gibt es in Rostock seit 1816. Der Inhaber Andreas Höppner (41), der die Firma von seinen Eltern übernommen hat, führt das Geschäft in sechster Generation. Er ist Herr über 70 Mitarbeiter in sieben Schuhgeschäften – vier Mal in Rostock, dazu Warnemünde, Stralsund, Greifswald.

Die Familie hatte das Haus, in dem das Schuhgeschäft am Kröpeliner Tor ein Fixpunkt und Besuchermagnet ist, in den 1920er-Jahren erworben – und 1972 im Sozialismus verloren.

Der Mauerfall brachte die lang ersehnte Wende für die Familie

Die Wende sei für ihn als Unternehmer wie ein Aufbruch gewesen, erinnert sich Michael Höppner (64). Sein Sohn sei 1989 elf gewesen. Höppner erinnert sich mit dem nostalgischen Lächeln eines Vaters, der seinen Spross groß gekriegt hat. „Wir haben in so ’nem Mietshaus gewohnt – ’89. Andreas ist am Tag nach dem Mauerfall morgens mit seinem Tornister diesen ewig langen Flur runtergetrottet, nach 20 Metern zurückgekehrt und hat gefragt, ob er jetzt endlich in der Schule erzählen dürfe, dass die Grenzen offen sind.“ Seine Frau Roswitha (63) nickt. Als Unternehmer hat man sich danach gesehnt.

Gegen die großen Schuhketten durfte man keine Fehler machen

Nach der Wende habe man kämpfen müssen. Michael Höppner: „Strukturwandel? Kennen wir, ist ja nicht der Erste! Wir mussten gleich gegen die großen Filialen aus dem Westen mit den vollen Kriegskassen ran und wussten, dass wir keine Fehler machen dürfen.“ Auch um das Grundstück mit Geschäftshaus in der Kröpi musste die Familie kämpfen. „War alles nicht einfach, aber wir sind stolz drauf, dass wir es geschafft haben“, sagt Höppner. Als Familie, als Team.

So viele Familienbetriebe gebe es im Handel in Rostock gar nicht mehr: Modehaus Nikolaus, Tabakwaren Nitz, Brillen-Krille, Schuhhaus Höppner. Das war’s fast, sagt er. Die meisten Familienbetriebe hätten ja den Sozialismus nicht überstanden. Und obwohl Höppner 2016 das 200-jährige Bestehen als Familienbetrieb feiern konnte, sei man bei einer IHK-Studie zu den ältesten Firmen in MV nicht einmal unter die ersten 20 gekommen.

Höppner: Rostock wird sich weiter gut entwickeln

Andreas Höppner ist über die Entwicklung in Rostock glücklich. „Wie die Innenstadt aufgestellt ist – alles gut. Der Proporz stimmt noch nicht ganz. Wir brauchen einen größeren Branchenmix und mehr Textil.“ Außerdem sei die Verkaufsfläche von 75 000 Quadratmetern angesichts der Größe der Fußgängerzone zu gering. „Wir müssten bei einer Stadt wie Rostock um die 100 000 haben“. Aber das passe schon. Das kommt.

Als Familie habe man in der Unternehmensführung eine Struktur geschaffen, in der jeder seine Aufgaben habe. Da dürfe der Patriarch auch mal Läuschen aus seiner Kindheit erzählen, sagt Andreas Höppner und grinst.

