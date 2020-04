Rostock/Wismar/Greifswald

Ende April 1945 ist der Zweite Weltkrieg entschieden – auch auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern: Aus dem Osten rückt die Rote Armee vor, aus dem Westen kommen die US-Truppen sowie britische und kanadische Soldaten immer näher. Zwischen der Insel Usedom und dem Schaalsee drängen sich Hunderttausende Menschen – Einheimische, Flüchtlinge und Soldaten. Große militärische Auseinandersetzungen gibt es jetzt nicht mehr. Durch den Einsatz von Einwohnern gelingt es sogar, dass etliche Städte kampflos übergeben und nicht zerstört werden. Aber leider nicht in jedem Fall. Die Zivilbevölkerung muss in diesen Tagen große Leiden ertragen – sowohl durch Kampfhandlungen, die noch in verschiedenen Regionen toben, als auch durch Gräueltaten, verübt von sowjetischen Soldaten.

Anklam , 29. April

Massenweise Flüchtlinge, Verwundete und deutsche Soldaten sind in den letzten Tagen in die Stadt geströmt. Gefechtsdonner ist zu hören, immer lauter – die Rote Armee ist nicht mehr weit. Zwei Arbeiter hissen eine weiße Fahne auf dem Kirchturm. Aber die kampflose Übergabe der Stadt gelingt nicht. Soldaten holen die Fahne wieder herunter. Die deutschen Truppen ziehen sich zurück, Hitlerjungen sollen die Russen aufhalten. Gegen die angreifende Rote Armee können sie nichts ausrichten – Anklam liegt direkt in der Kampfzone. Ein Großteil der Stadt brennt nieder. Damit jedoch nicht genug: Nach der Besetzung durch die Rote Armee wird die Stadt noch am selben Tag von deutschen Flugzeugen bombardiert.

Neubrandenburg , 29. April

Als die Front näher rückt, verstecken sich viele der Neubrandenburger Einwohner in den umliegenden Wäldern. Dazu werden Frauen und Kinder evakuiert. Am 29. April 1945 nimmt die Rote Armee Neubrandenburg ohne Widerstand oder größere Kampfhandlungen ein. Jedoch brennen sowjetische Soldaten die historische Altstadt zu 80 Prozent nieder. Dabei werden fast alle öffentlichen Verwaltungsgebäude sowie die gesamte Bebauung am Marktplatz, darunter das bekannte großherzogliche Palais und die darin untergebrachte städtische Kunstsammlung, vernichtet.

Demmin, 30. April

Demmin wird am 30. April 1945 kampflos an die Rote Armee übergeben. In der Folge kommt es beim Einmarsch der Soldaten jedoch zu massiven Übergriffen auf die Zivilbevölkerung, vor allem durch Vergewaltigungen und Brandstiftungen. Die abziehenden deutschen Truppen hatten die beiden Peene-Brücken und die Tollense-Brücke gesprengt, dadurch können die Russen nicht sofort weiterziehen. Aus Angst vor ihnen töten sich etwa 900 bis weit über eintausend Einwohner sowie Flüchtlinge zwischen dem 30. April und dem 4. Mai. Zumeist sind es Frauen, die sich mit ihren Kindern erhängen oder sich in der Peene oder der Tollense ertränken.

Greifswald , 30. April

Auch in Greifswald finden sich Menschen zusammen, die ihre Stadt vor der Zerstörung bewahren. Dazu gehört Stadtkommandant Oberst Rudolf Petershagen. Er wird von einer Gruppe um Universitätsrektor Carl Engel davon überzeugt, die Stadt kampflos zu übergeben. In der Nacht zum 30. April 1945 fahren unter anderem Engel, der Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Gerhardt Katsch und der stellvertretenden Stadtkommandanten Oberst Max Otto Wurmbach zu den sowjetischen Truppen. Während der Verhandlungen erreichen sie, dass Greifswald nicht angegriffen wird.

Stralsund , 1. Mai

Am 30. April 1945 werden viele Stralsunder und die etwa 20 000 Flüchtlinge immer unruhiger. Sie haben von der kampflosen Übergabe Greifswalds gehört. Und hoffen, dass dies für ihre Stadt auch so kommt. Es sieht aber nicht so aus. Dann jedoch verlassen Truppen der Wehrmacht und Waffen-SS über den Rügendamm Stralsund und sprengen dabei die Ziegelgrabenbrücke. Einige Männer werden jetzt aktiv. Am 1. Mai 1945 hissen sie um 4.30 Uhr auf einem Silo die weiße Fahne. Kurze Zeit später rücken Soldaten der 90. Ropschaer Schützendivision der Roten Armee über die Greifswalder Chaussee kampflos in Stralsund ein.

Rostock , 1. Mai

Am 30. April herrscht Chaos in Rostock. Unter den Einwohnern und Flüchtlingen wächst die Angst vor der Roten Armee. Und davor, dass die Stadt von deutschen Truppen verteidigt wird. Die Vorbereitungen laufen: Brücken und Betriebe werden zur Sprengung vorbereitet, Panzergräben gebaut. Die große Katastrophe bleibt jedoch aus. So geht eine Gruppe von Sozialdemokraten, Kommunisten und Christen gegen drohende Brückensprengungen und militärische Aktionen vor. Am Nachmittag des 1. Mai rollen sowjetische Panzer aus Richtung Tessin mit aufgesessener Infanterie auf Rostock zu. Die Mühlendammbrücke war zwar noch gesprengt worden, die Soldaten gelangen aber über den Verbindungsweg und die Petribrücke in die Innenstadt. Es bleibt bei kleinen Gefechten. Überall in der Stadt hängen weiße Fahnen an den Häusern. Rostock zählt am 1. Mai 1945 zu den am stärksten zerstörten Städten Deutschlands: Am Kriegsende sind 85 Prozent der Rostocker Wohnungen und 42 Prozent der gewerblich genutzten Gebäude zerstört oder beschädigt.

Güstrow , 2. Mai

Als die Rote Armee Güstrow immer näher kommt, gehen Hauptmann Wilhelm Beltz, Pastor S. Siegert, der Leiter der Bekenntnisgemeinde in Güstrow, und die Ukrainerin Slata Kowalewskaja den Soldaten entgegen. Sie versprechen den russischen Offizieren die gewaltlose Übergabe der Stadt. Am 2. Mai 1945 marschiert die Rote Armee in Güstrow ein. Die Angst vor den Soldaten ist unter den Einwohnern so groß, dass sich vom 3. bis zum 9. Mai Hunderte Menschen in Güstrow das Leben nehmen.

Bad Doberan , 2. Mai

Am 2. Mai 1945 ziehen die sowjetischen Truppen in die Münsterstadt ein. Kampflos übergeben die Einwohner die Stadt an die Sieger. Es waren mehrere Bürger, die es ermöglicht haben, dass es keine Kämpfe in der Münsterstadt gab. Unter ihnen ist der Schlachtermeister Karl Schröder, Anführer des Volkssturms in Bad Doberan, der sich den Nazi-Größen in der Stadt entgegenstellt.

Wismar , 2. Mai

Britische und kanadische Truppen kommen aus Richtung Gadebusch und besetzten am 2. Mai 1945 kampflos Wismar. Sie errichten in Höhe des damaligen Soldatenfriedhofs an der Rostocker Straße einen Schlagbaum zur Abgrenzung gegen das von sowjetischen Truppen eroberte Gebiet. Diese Truppen marschieren, aus Richtung Bützow-Warin vorstoßend, am gleichen Tag in die Stadt ein. Sie setzen bei Kritzowburg ihren Schlagbaum. Am 1. Juli 1945 übernimmt dann die Rote Armee die gesamte Stadt mitsamt Westmecklenburg. Wismar wird damit Teil der sowjetischen Besatzungszone.

Schwerin , 2. Mai 1945

Am Morgen des 2. Mai 1945 verlässt die 8. US-Infanteriedivision das Gebiet um Boizenburg, das sie am Vortag eingenommen hatte. In Boizenburg waren die Gefangenen des KZ-Nebenlagers Neuengamme befreit worden. Über Wittenburg und Hagenow rollen die Truppen in Richtung Schwerin. Um 11.30 Uhr erreichen die ersten Panzer kampflos die Grenze der 60 000 Einwohner zählenden Stadt. Schwerin bleibt weitgehend unzerstört. Ebenfalls am 2. Mai erreichen Panzereinheiten der 2. Belorussischen Front der Roten Armee das Ostufer des Schweriner Sees. In Raben Steinfeld befreien sowjetische Panzer den größten Teil der 18 000 Häftlinge des Todesmarsches aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück.

