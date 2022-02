Wie ein Pferdecoaching aus Matzlow bei der Karriereplanung helfen kann

Matzlow/Parchim

Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück der Erde, heißt es so schön. Hier hört das Glück auf die Namen Polly, Pilo, Lilo, Trio, Max und Blaze. So ruft Maria Babik die Einhufer auf ihrem Reiterhof in der Nähe von Parchim. „Ein Leben ohne Pferde ist für mich unvorstellbar“, sagt Maria Babik. Bereits mit acht Jahren saß die gebürtige Parchimerin im Sattel. Mit 16 Jahren dann bekam sie ihr erstes Pferd – „Wiwo“, ein Arabermix. Einen Meter Stockmaß misst die Stute, so hoch wie ein Pony.

Die Liebe zu den Pferden ließ sie nie los. Nach ihrer Ausbildung zur Pferdetherapeutin in Berlin hatte sie immer einen Traum: einen eigenen Reiterhof. „Begonnen haben wir auf der großen Wiese in meinem Heimatort, die meinem Vater gehört, mit einem Pferd und einem Unterstand“, erinnert sich die Pferdenärrin über die Anfänge 2007. Für die Mutter einer 14-jährigen Tochter steht allerdings nicht der Reitsport im Vordergrund, sondern die pädagogische und therapeutische Arbeit. Sie konzentriert sich auf die Mensch-Pferd-Beziehung. Die Tiere hätten ein großes Mitspracherecht, erklärt Babik, die ihre Pferde liebevoll als Mitarbeiter bezeichnet.

Persönlichkeitscoaching mit Unterstützung der Pferde

Auf dem familiengeführten Reiterhof bietet die ausgebildete Reittherapeutin neben Reitunterricht und Pferdetherapie auch Persönlichkeitscoaching mit Unterstützung der Pferde an. Diese Idee hatte die junge Matzlowerin schon lange im Kopf. Im Oktober des vergangenen Jahres absolvierte sie dafür eine Weiterbildung. „Der Umgang mit Pferden macht etwas mit einem Menschen. Die Tiere spiegeln die Persönlichkeit gewissermaßen wider.“ Das Coaching passt damit perfekt in das Konzept des artgerecht geführten Pferdehofs. Einhufer seien hochgradig sensibel und spüren, wie man sich fühlt. „Wenn ich in den Stall komme, merken die Tiere sofort, ob es mir gut oder schlecht geht“, erklärt Babik.

Mit dem Coaching, bei dem Klient und Pferd eng zusammenarbeiten, möchte die 36-Jährige beispielsweise helfen, berufliche Entscheidungen zu treffen, persönliche Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freunden zu stärken oder Ängste abzubauen. Nach einem Vorgespräch sucht sich der Kunde sein Pferd aus – zwölf Einhufer im Alter von sechs bis 23 Jahren, vom Shetlandpony bis hin zum Warmblutmix mit 1,60 Meter Stockmaß, stehen zur Auswahl. Mit seinem eigenen Ross könne man auch vorbeikommen. Die komplette Coachingstunde findet an der frischen Luft und auf dem Boden statt. „Schöner ist es natürlich im Frühling, wenn es wieder wärmer ist“, sagt Maria Babik mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die Klienten bräuchten aber keinerlei Reit- oder Pferdeerfahrung.

Spannungen und kleinste Energieströme nehmen die Huftiere wahr

Und so beschreibt Babik den Ablauf: Sie stellt Fragen und führt den Klienten durchs Gespräch, präsentiert dabei nie Lösungen. Die Antworten gibt sich der Klient selbst. Immer wieder entstehen Aha-Momente, erklärt Babik. „Im Coaching kann alles passieren. Man weiß nie, was kommt oder wie das Pferd reagiert.“ Die pferdebegeisterte Frau ist fasziniert von den Gesetzmäßigkeiten und Wirkungsweisen im Hinblick auf die Beziehung zwischen Tier und Mensch. All das kann auf das alltägliche Leben übertragen werden, denn ein Pferd begleitet wertfrei und unvoreingenommen. Durch sein Verhalten können innere Prozesse erkannt und verstanden werden. Spannungen und kleinste Energieströme nehmen die Huftiere sofort wahr. Es sind Lebewesen, die ihre eigene Persönlichkeit haben und die zum Ausdruck bringen. Das Pferd baut die Brücke zwischen Kopf und Gefühl und hilft, Veränderungen herbeizuführen.

Bei Beobachtungs- oder Führungsaufgaben wird das etwa deutlich. Kann der Klient das Pferd motivieren, mit ihm den Weg zu gehen, oder bleibt das Pferd stehen? Fühlt es sich kommandiert? Was fehlt dem Pferd, damit es gehorcht? Wenn das Pferd kuscheln will, der Kunde aber nicht – wie zeigt man freundlich Grenzen auf? Verschreckt man das Pferd dabei und es läuft weg? Ähnlich ist es mit Menschen. Manche Menschen kündigen einem den Kontakt. Warum ist das so? Das Verhalten zwischen Mensch und Tier ist auf das Leben übertragbar. Babik stellt es jeden Tag fest, wenn sie mit den Kindern arbeitet.

Auch Tochter Emma ist vernarrt in die stolzen Tiere

Und ihre Pferde geben ihr jene Aufmerksamkeit und Zuneigung zurück. Sie sind brav, schrecksicher, entspannt und menschenbezogen, bestens geeignet also, um mit den unterschiedlichsten Menschen zu arbeiten, betont die Mittdreißigerin. Ebenfalls seien sie an Kinder gewöhnt. Auch daran, wenn sie einmal laut und hektisch sein sollten. Die Kinder lernen auf dem Hof den fürsorglichen Umgang mit den Tieren, lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und bauen Freundschaften auf. Emma, ihre 14-jährige Tochter, sei total vernarrt in die großen stolzen Tiere, erzählt Maria Babik noch. Bereits mit drei Jahren konnte sie schon das Shettlandpony Trio selbstständig auf dem Platz reiten.

Unterstützung bei ihrer Leidenschaft erhält Maria Babik von zwei Minijobbern, die am Wochenende Reitstunden geben. Eine davon ist Julia Behrend. Neben dem Reitunterricht bietet sie privat Tiertelepathie an. Die 25-Jährige benötigt lediglich ein Foto des Tieres, um zu dem Tier eine Verbindung aufzubauen und mit diesem zu sprechen. Auf diese Weise erfährt der Besitzer, wie es dem Tier wirklich geht.

Eine Regel bei Babiks: Keine Pferdethemen mehr am Abendbrottisch

Apropos Leidenschaft: Die brauche man schon, um den Hof zu führen, so die Pferde-Expertin. Denn: Eine goldene Nase verdiene man sich damit nicht. Seit 2015 ist ihr Mann Teil der Firma, unterstützt sie handwerklich, was den Bau von Ställen oder das Ausmisten angeht. Die Pferdeliebhaberin Maria gibt weiterhin Reitstunden und organisiert das Büro. Sie musste lernen, Aufgaben abzugeben und ihren Mann mit in manche Entscheidungsprozesse zu involvieren. Ein Pferdefanatiker wie seine Frauen jedenfalls sei er nicht. Deshalb wurden einige Regeln im Haus Babik aufgestellt: keine Pferdethemen mehr am Abendbrottisch. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Aufgabenteilung gelingt der Familie das gemeinsame „Leben auf dem Ponyhof“.

Von Luisa Schröder