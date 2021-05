Rostock

Es ist der 16. November 1895. Am Morgen dieses Sonnabends gibt Kapitän Richard B. Stannard (38) seiner Crew den Befehl zum Auslaufen aus dem Hafen von Dundee. Schnell verliert sich in der Ferne die schottische Ostküste. Der 3000-Tonnen-Dampfer „Principia“, ein 96,31 m langes und 11,89 m breites Schiff, nimmt Kurs auf New York. Vier Jahre zuvor ist es auf einer der größten britischen Werften von Palmer’s Co. in Newcastle gebaut worden und gehört der Arrow Shipping Company. Die „Principia“ fährt vorrangig zwischen England und Amerika. Sie besitzt eine 300-PS-Dampfmaschinen-Anlage und ist gleichzeitig ein Dreimast-Segler. Zu ihrer Besatzung gehören auf dieser Fahrt 28 Mann und der Passagier Harry Hasson aus Dundee. Auch der Matrose Heinrich Friedrich Anders (27) hat angeheuert. Der am 15. Dezember 1867 in Rostock geborene junge Mann fährt schon seit seinem 15. Lebensjahr zur See. Gemeinsam mit einem Dänen ist er der einzige Nichtbrite an Bord. Er ahnt nicht, dass er der einzige Überlebende dieser Fahrt sein wird.

Heftiger Sturm zieht auf

Als der Dampfer am Montagmorgen das Nordende Schottlands passiert, empfängt ihn ein heftiger Sturm aus Süd-Südwest. Hermann Anders schreibt in seinen Erinnerungen: „Am Montag wurde das Wetter stürmisch, aber deswegen machte sich keiner Gedanken, denn wir waren ja tüchtige und erfahrene Seeleute.“ Doch der Sturm lässt die Besatzung in den folgenden Stunden und Tagen nicht mehr zur Ruhe kommen. Am Dienstag um 12 Uhr beginnt bei schwerem Seegang für Anders der Wachdienst. Das Schiff rollt nun schon mächtig. Meterhohe Wellen gehen über das Deck. Die Decksladung, 100 Teertonnen, hält den Naturgewalten nicht stand. Sie reißt sich los. Die Besatzung versucht stundenlang, sie wieder festzuzurren.

Der 3000-Tonnen-Dampfer „Principia“, ein 96,31 Meter langes und 11,89 Meter breites Schiff. Quelle: Werner Geske

Explosion an Bord

Heinrich Anders schildert die nun folgenden Geschehnisse 40 Jahre später in einem Schreiben an den britischen Konsul auf den Faröer-Inseln „Als wir gegen 2 Uhr nachts damit fertig waren, wollten wir uns unbedingt ausruhen. Als ich gerade auf dem Deck stand, bemerkte ich auf einmal Rauch. Der Rudergänger fragte mich sogleich, woher er wohl komme. Ich antworte, dass er wohl von der Maschine ausgehe. (…) Im selben Augenblick gab es eine schreckliche Explosion, welche die ganze Luke hoch in die Luft und über Bord schleuderte. Nun war große Not, denn in der Kajüte im Vorschiff schliefen acht Leute. Und keiner konnte nach vorne zu ihnen gelangen, um sie zu wecken, denn das ganze Deck stand von der einen zur anderen Bordwand in Flammen.“

Rettungsboote fangen Feuer

Kapitän Stannard versucht, seine Männer mithilfe der Schiffssirene vor der drohenden Gefahr zu warnen. Doch durch die undurchdringliche Feuerwand, die inzwischen den Hauptmast zerstört hat, lässt sich nicht erkennen, ob das gelungen ist. Bald hört die Besatzung jedoch laute Hilferufe. Sechs Männer sind von Bord gesprungen und hoffen nun, sich schwimmend auf das Achterdeck retten zu können. Aber der Mannschaft gelingt es nur, zwei von ihnen wieder an Bord zu holen. Das Feuer setzt nun auch zwei der vier Rettungsboote in Flammen. Die beiden noch unbeschädigten werden bei dem Versuch zerstört, sie zu Wasser zu bringen. Zwei weitere Männer verlieren dabei ihr Leben. Nun gibt der Kapitän vorsorglich den Befehl, für den Fall eines Schiffbruchs aus Planken, Brettern und Tauen ein Floß zu bauen.

Zwei Tage kämpft die Crew

Gleichzeitig bemüht sich die Besatzung, zumindest das Feuer in der Schiffsmaschine unter Kontrolle zu bringen. Als der Tag graut, ist ihr das bei etwas ruhigerer See gelungen. Doch noch immer brennt es an Bord. Kapitän Stannard lässt nun Kurs auf Schottland nehmen, um dort einen rettenden Hafen zu erreichen. Er weiß, dass seine völlig zermürbten Leute nicht mehr lange durchhalten werden. Die Männer stehen schließlich bereits zwei Tage ununterbrochen im Kampf gegen die Flammen und den anhaltenden Sturm. Sie wollen das Schiff solange wie möglich schwimmfähig halten und so das rettende Ufer erreichen. Doch beißender Rauch, völlige Übermüdung, quälender Hunger und der tragische Tod ihrer Kameraden haben sie zermürbt. Jedoch ahnen sie nicht, dass ihnen die eigentliche Katastrophe noch bevorsteht.

Defekter Schiffskompass führt zur Katastrophe

Ursache dafür ist der defekte Schiffskompass, der das Schiff in die falsche Richtung führt. Anstatt bald auf Schottlands Küste, nimmt die „Principia“ Kurs auf Sandur, die fünftgrößte Insel der Faröer. Es ist der 21. November kurz nach Mitternacht, als das Unglück geschieht: Vor der Søltuvik-Bucht läuft der Dampfer auf eine Unterwasser-Schäre auf. Er kommt zunächst wieder frei, setzt aber erneut auf. Dabei bricht er in der Mitte durch. Das Vorderteil sinkt in die Tiefe. Am Heck versammelt sich die Mannschaft mit angelegten Schwimmwesten. Zwei Notraketen steigen in den Nachthimmel, beleuchten das gespenstische Szenario. Nun gilt: Rette sich, wer kann! Dem Floß gilt die letzte Hoffnung der Seeleute. Doch es kommt nicht vom Wrack frei. Der Wellengang über dem Riff ist zu stark.

Schiff zerbricht und sinkt

Heinrich Friedrich Anders hatte als Matrose auf der "Principa" angeheuert. Zur Zeit des Unglücks war er 27 Jahre alt. Quelle: Picasa

„Inzwischen sank das Schiff schnell. Wir schauten einander an. Da kam ein mächtiger Brecher und spülte uns alle (…) über Bord“, beschreibt Heinrich Anders den Schreckensmoment. Der Rostocker Seemann wird zwischen zwei Tonnen eingeklemmt und immer wieder unter Wasser gedrückt. Doch plötzlich, er hat schon die Hoffnung aufgegeben, kommt er wieder frei. Er wird hochgetrieben und kann sich an dem verbliebenen Schiffsmast für kurze Zeit festklammern. Seine Schwimmweste hat er verloren. Doch lange kann er sich am Mast nicht festhalten. Er stürzt in die Fluten, versucht zu schwimmen, und bekommt eine Ladeluke zu fassen. Es gelingt ihm, sich darauf zu ziehen. Auf dem Bauch liegend, hält er sich mit beiden Händen am Holz fest. Auch für den Passagier Harry Hasson scheint diese Luke die Rettung zu sein. Doch er hat kaum noch Kraft. Anders rettet ihn ein um das andere Mal vor dem Ertrinken. Doch dann reißen die Wellen Hasson endgültig fort.

Matrose aus Rostock treibt 14 Stunden auf offener See

Bald verstummen auch die Hilferufe der anderen Seeleute. So treibt Anders fast 14 Stunden auf der eisigen See. Immer wieder verliert er kurzzeitig das Bewusstsein. Als es hell wird, sieht er die Küste. Doch sie ist gut eineinhalb Seemeilen entfernt. Wie später festgestellt wird, trägt ihn die Strömung zunächst in nördliche Richtung entlang der Westküste von Sandur bis zu ihrer Nordwestspitze. Von dort driftet er in östlicher Richtung durch den Skopunarfjord, später wieder in nordwestlicher Richtung in den Hestsfjord hinein. Erst dort besteht die Chance, von Land aus entdeckt zu werden, was dann zum Glück auch geschieht.

Rettung in letzter Minute

Dass er gerettet wird, ist einem weiteren glücklichen Umstand zu verdanken. Jogvan, ein junger Mann, ist mit seinem Pferd unterwegs, als er auf dem Meer einen Menschen auf einer Planke treiben sieht. Sofort eilt er nach Hause nach Kirkjubøur. Gemeinsam mit fünf Männern fährt er in einem Boot der färöischen Fischer auf die stürmische See hinaus. Mehrfach droht es zu kentern. Gegen 15 Uhr ziehen sie den Seemann an Bord, der sich, kaum noch bei Sinnen, an die Luke geklammert hat. Gut 14 Stunden muss er auf dem Meer getrieben sein.

Als er nach Stunden wieder ganz bei sich ist, glaubt Heinrich Anders zu träumen: Er liegt in einem Bett, um das Leute stehen und ihn besorgt und neugierig anschauen. „Als ich fragte, wo ich sei, bekam ich zur Antwort: ,Auf den Faröern.‘“ Als er seine Geschichte erzählt hat, brechen seine sofort Retter auf, um nach weiteren Überlebenden zu suchen. Sie kommen zu spät. Sie finden zunächst vier, später noch acht Leichen. Die Toten werden feierlich bestattet. Anders, so stellt sich heraus, ist der einzige Überlebende der „Principia“.

Ladeluke rettet Anders das Leben

Der Lukendeckel-Tisch. 14 Stunden klammerte sich Anders an die Ladeluke, bis er gerettet wurde. Quelle: Werner Geske

Unter seinen Rettern ist Jóannes Patursson, Besitzer des sogenannten Königshofbauernhofs in Kirkjubøur, dem ältesten noch heute bewohnten Holzhaus Europas. Die Ladeluke, auf der Anders trieb, wird ebenfalls geborgen. Patursson nimmt sie mit auf den Königsbauernhof. Dort dient sie fortan als Tischplatte. Doch vor allem erinnert sie bis heute an das tragische Schiffsunglück und ihren einzigen Überlebenden. Der Schiffbrüchige bleibt noch einige Tage bei seinen Rettern in Kirkjubøur ehe er nach Tórshavn, Hauptstadt der Faröer, reist. Von dort tritt er die Heimfahrt mit dem Dampfer „Laura“ nach Granton/Edinburgh an. Während die Zeitungen auf Faröer sofort über das Unglück und Anders berichten, erhält die internationale Presse, darunter unter anderem in Großbritannien und den USA erst Kenntnis darüber, als der Schiffbrüchige Anfang Dezember britischen Boden betritt. In Deutschland, speziell in seiner Rostocker Heimat, bleibt das Schicksal des Matrosen, der am 3. April 1948 im Alter von 80 Jahren in Rostock stirbt, hingegen weitgehend unbekannt.

Auf den Faföer wird Heinrich Anders aus Rostock bis heute geehrt

Der Anker der vor den Faröer gesunkenen "Principia". Quelle: Werner Geske

Daran hat sich bis heute wenig geändert, obwohl Amateur-Historiker im Faröer-Forum an Heinrich Anders erinnern. Unter ihnen ist auch Hans-Georg Hartwig aus Seelze bei Hannover, der die OSTSEE-ZEITUNG auf Anders aufmerksam machte. Er selbst durchwanderte seit 1983 schon mehrfach die Faröer und stieß auf dabei auf die Geschichte des Heinrich Anders, die ihn nicht mehr losließ. Die wunderbare Rettung dieses Rostocker Seemanns ist bis heute Teil des kollektiven Gedächtnisses auf den Färöern, jeder Färinger kennt diese Geschichte. In Kirkjubøur wird der Rostocker, der 1936 noch einmal an den Ort seiner Rettung zurückkehrt, bis heute geehrt. In Søltuvik wurde mit den geborgenen Ankern der „Principia“ vor einigen Jahren unter großer Anteilnahme der Einheimischen ein Denkmal errichtet.

Von Werner Geske