Wie ein junger syrischer Forscher aus Rostock die Wissenschaftswelt beeindruckt

Rostock

„Neustart gelungen“, sagt Loai Al Sheakh in bestem Deutsch. Der 33-jährige Syrer kam vor fünf Jahren nach Deutschland und ist jetzt Doktorand in der Physikalischen Chemie der Universität Rostock. „Neue Kultur, neue Sprache und eine andere Mentalität der Menschen“, blickt der junge Mann, der sich gerne mit Freunden aus verschiedenen Ländern in Rostock trifft, mit ihnen gemeinsam kocht und am Warnemünder Strand Sport treibt, zurück.

„Ich habe an der Universität Rostock und in der Freizeit Menschen getroffen, die an mich glauben“, sagt Loai Al Sheakh. Die deutsche Sprache hat er sich weitgehend alleine beigebracht. Das Masterstudium der Chemie schloss er in Rostock mit 1,5 ab. Jetzt freut er sich über seine erste Publikation in einer internationalen Fachzeitschrift. Nach jetzigem Stand wird die Arbeit mit ihm als Erstautor sogar mit einer Titelseite ausgezeichnet. Sein Betreuer Prof. Ralf Ludwig jedenfalls ist stolz auf seinen Schützling: „Loai Al Sheakh ist vor gut einem Jahr zur Promotion in meine Arbeitsgruppe gekommen und hat schnell sein Geschick als Synthesechemiker unter Beweis gestellt.“

In Syrien hatte Loai Al Sheakh bereits eine sehr gute Chemieausbildung

Bereits an den Universitäten im syrischen Euphrat und Allepo machte er durch gute Leistungen während seines Bachelor-Studiums auf sich aufmerksam. Im Arbeitskreis von Prof. Martin Köckerling an der Universität Rostock erlernte er sein Handwerkszeug für die Chemie und warf auch seine erworbenen Kenntnisse als Trainee für die Wirtschaft mit in die Waagschale. „In Syrien hatte ich bereits eine sehr gute Chemieausbildung. Es fehlte aber eine stärkere Praxisausbildung, richtige Chemie am Abzug.“ Die hat er nun in der Physikalischen Chemie in Rostock umgesetzt und Verbindungen mit gewünschten Eigenschaften hergestellt.

Auf seinem ehrgeizigen Plan stehen weitere Verbindungen, die im Arbeitskreis Ludwig auch in Experimenten an Großforschungseinrichtungen, wie ISIS in England, untersucht werden. Für die Neutronenstreuexperimente werden gezielt isotopenmarkierte Verbindungen benötigt, die Loai Al Sheakh gerne synthetisiert. „Bisher habe ich noch nicht aufgeben müssen“, freut er sich über seinen Erfolg. Die nächsten Manuskripte über ganz neue Erkenntnisse befinden sich bereits in Arbeit. Und: Sprachlich gibt es ja kein Problem. Englisch und Deutsch beherrscht er fließend in Wort und Schrift, wie seine C1-Zertifikate ausweisen.

„Wir sind froh, dass Loai bei uns ist.“

In der Publikation von Loai Al Sheakh geht es um Salze und ionische Flüssigkeiten, die ausschließlich aus geladenen Teilchen, sogenannten Ionen bestehen. Zum ersten Mal gelang es ihm zu zeigen, dass zwischen den Ionen gleich drei unterschiedliche Typen von Wasserstoffbrücken ausgebildet werden können: drei auf einen Streich! Die für Wasser und Biomoleküle bekannten Wasserstoffbrücken zeigen hier eine ganz besondere Seite. Es werden sogar Wasserstoffbrücken zwischen gleichgeladenen Ionen gebildet. Die Brücken können also die stark abstoßenden Kräfte überwinden. Solche stabilen Brücken auf molekularer Ebene wird der Rostocker Chemiker aus Raqqa bis zu seiner Promotion noch einige bauen. „Wir sind froh, dass Loai bei uns ist und mit seiner ausgewiesenen Kompetenz dem Arbeitskreis sehr weiterhilft“, urteilt Prof. Ludwig.

Die ausgezeichneten Forschungsarbeiten werden im Rahmen von Programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, die während der Corona-Pandemie zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt hat.

Von Wolfgang Thiel