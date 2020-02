Wie ein unbescholtener Malermeister in Rostock zum Brandstifter wurde

Rostock

200 Kohlenanzünder und vier Feuerzeuge hat Christian B. bei seiner Festnahme im vergangenen Juli dabei. Damit wolle er einen Grill anzünden, sagt der 58-Jährige den Polizisten. Die haben allen Grund, ihm das nicht zu glauben: Kurz zuvor brannten in der Rostocker Südstadt drei Recycling-Container und ein Auto. Zeugen sahen Christian B. in der Nähe der Tatorte. Am Donnerstag verurteilte das Landgericht Rostock den gebürtigen Rheinländer wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung zu einem Jahr Haft auf Bewährung.

B. lebt bei seiner Verhaftung erst seit ein paar Wochen in Rostock. Er schläft im Nachtasyl, auf Campingplätzen und in Kleingartensiedlungen. Ein bewegtes Leben liegt da bereits hinter ihm. Der frühere Sonderschüler wächst in Wuppertal auf. In der nordrhein-westfälischen Stadt macht er eine Malerlehre, bildet sich zum Meister weiter und gründet einen eigenen Betrieb. Alles scheint in bester Ordnung. Bis plötzlich Mitte der 1990er Jahre alles auseinanderbricht.

Mit der Pleite kommt die Krankheit

Ein Großkunde fällt aus, B.s Firma muss Insolvenz anmelden. Kurze Zeit arbeitet er noch als angestellter Maler, findet sich in dieser neuen Rolle aber nicht zurecht. Zu diesem Zeitpunkt wird das erste Mal eine psychische Erkrankung bei ihm festgestellt, paranoide Schizophrenie.

Fünf Mal kommt er in spezielle Kliniken. Sein Alkohol- und Drogenkonsum sorgt dafür, dass die Medikamente nicht richtig wirken. 2008 wird er Rentner, 2015 zieht er um nach Dresden, wo seine Mutter in einem Pflegeheim lebt.

Erst Rügen, dann Rostock

Vier Jahre später verlagert B. erneut seinen Wohnsitz, diesmal nach MV. Er kennt die Ostsee von früheren Reisen und fühlt sich hier wohl. Erst geht er nach Rügen – und als es ihm dort nicht mehr gefällt, nach Rostock.

Warum er zum Brandstifter wird, bleibt ein Rätsel. Für das Gericht steht jedenfalls fest, dass er in der Rostocker Südstadt in einer Nacht zwei Papiercontainer, einen Müllcontainer und auf einem Parkplatz an der Nobelstraße ein Auto in Brand steckt. Der Mercedes ist nachher nur noch Schrott. Weil er nicht ausreichend versichert ist, bleibt dessen Besitzer auf dem kompletten Schaden von 14 000 Euro sitzen. Ein daneben geparkter Kia wird ebenfalls stark beschädigt, hier zahlt die Versicherung aber.

Spürhund verfolgt seine Strecke

Nein, er sei das nicht gewesen, sagt B. den Polizisten. Die nehmen ihn noch in der Nacht fest, Zeugen haben ihn in der Nähe der Brandstellen gesehen. Ein Spürhund kann anhand seines Geruchs die komplette Strecke nachverfolgen, die der Brandstifter zurücklegte. Der Alkoholtest ermittelt einen auf die Tatzeit zurückgerechneten Wert von 1,1 Promille.

Der Brandstifter zündete in der Nacht des 28. Juli 2019 in der Rostocker Südstadt Papier- und Müllcontainer und ein Auto an. Sein Motiv bleibt unklar, der 58-Jährige ist psychisch krank. Quelle: Stefan Tretropp

Der Angeklagte schweigt

„Die Motivation bleibt im Dunkeln“, sagt der Vorsitzende Richter Wolfgang Strauß. Der Angeklagte selbst schwieg während der gesamten Verhandlung. Sicher sei aber, dass die psychische Erkrankung eine Rolle spielte, sie führe zu einer verminderten Steuerungsfähigkeit, so das Gericht. Das wirkt sich strafmildernd aus.

Im Gericht erscheint B. mit Handfesseln, er ist in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Wird er es wieder tun? Ist der Malermeister eine Gefahr für die Allgemeinheit und muss möglichst lange weggesperrt werden? „Dafür spricht nichts“, meint der Richter. B. habe weder eine „Affinität zu Feuer“ noch einschlägige Vorstrafen und sei auch sonst ein unauffälliger und unbescholtener Bürger gewesen.

Auflagen: Kein Alkohol und keine Drogen mehr

Mit der Strafe verhängt das Gericht Auflagen für die dreijährige Bewährungszeit. B. soll sich um einen festen Wohnsitz bemühen, seine Medikamente nehmen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Außerdem muss er auf Alkohol und Drogen jeder Art verzichten und das durch regelmäßige Urintests nachweisen.

