Wie fährt der Tourismus in MV wieder hoch? Verbände legen Stufenplan vor

Schwerin

Nach monatelanger Zwangsschließung arbeitet die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns an einem Neustart. Am Freitag legten die Landesverbände für Tourismus und für Gastronomie einen Stufenplan dafür vor. Demnach sollen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen Geschäfte, Dienstleister, Gaststätten, Hotels und Pensionen schrittweise wieder öffnen. Schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war die Branche im Nordosten bundesweit Vorreiter bei der Öffnung von Hotels und Pensionen, profitierte seinerzeit aber auch von vergleichsweise geringen Infektionszahlen im Land.

„Es geht um einen verantwortungsvollen Neustart, der dem Gesundheitsschutz höchste Priorität einräumt, den Unternehmen nach verlustreichen Monaten aber endlich wieder eine Perspektive gibt“, sagte der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, am Freitag in Schwerin. Auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der Impf-Fortschritt finde Berücksichtigung. Tourismus, Gastronomie, Handel und Veranstaltungswesen seien eng miteinander verwoben und deshalb auch in das gemeinsame Konzept aufgenommen worden.

„Es macht sich immer mehr Resignation und auch Wut breit. Wir setzen ein Zeichen der Hoffnung und zeigen, wie sicherer Tourismus gehen kann“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes, Lars Schwarz. Als Urlaubsland Nummer eins könne Mecklenburg-Vorpommern wieder starten, sobald es die Infektionszahlen zuließen. Das Konzept für den Neustart lade zur Diskussion und konstruktiven Mitarbeit ein.

Fünf-Phasen-Plan in MV: Diese Corona-Regeln gelten, wenn Inzidenz sinkt

Laut Fünf-Phasen-Plan sollen als erstes Geschäfte und Gaststätten für Einheimische wieder öffnen, sobald die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Land unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gesunken ist. Dafür sind aber strenge Hygienekonzepte umzusetzen und die Öffnungszeiten der Gaststätten bleiben auf 6.00 bis 21.00 Uhr beschränkt, wie aus dem Stufenplan hervorgeht. Dauercamper dürfen nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehren, vorausgesetzt, sie reisen nicht aus Hochrisikogebieten an. Kulturelle Veranstaltungen sollen mit der Festlegung von Obergrenzen wieder erlaubt sein.

Bei einem weiteren Absinken unter den Inzidenzwert von 75 sieht der Plan Öffnungen von Hotels, Pensionen und anderen touristischen Quartieren zunächst für Einheimische vor. Stabilisiert sich der Wert sollen dann auch erste Gäste aus deutschen Regionen mit niedriger Inzidenz von unter 50 aufgenommen werden. Gäste aus anderen Gebieten müssten bei Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Corona-Krise in MV: Erste Hotels könnten zu Ostern öffnen

Ein konkreter Starttermin wird mit Rücksicht auf das aktuelle Infektionsgeschehen nicht genannnt. Sollte Mitte Februar aber der harte Lockdown beendet werden, könnten bei anhaltend rückläufigen Infektionszahlen zu Ostern die ersten Hotels zumindest für heimische Besucher wieder öffnen. Diese Hoffnung hatte kürzlich auch Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) geäußert.

Die Initiatoren des Phasenplans schlagen weiter vor, bei weniger als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen die Beherbergungsmöglichkeiten weiter auszudehnen und auch Gruppenreisen wieder zuzulassen. Bars, Clubs und Diskotheken bleiben dem Plan zufolge am längsten geschlossen. Erst in Phase fünf, nach Aufhebung der Reisebeschränkungen bundesweit, sollen auch sie wieder öffnen. Ein Ampelsystem soll bei schwankenden Inzidenzwerten im weiteren Jahresverlaufein ein infektionsbezogenes Handeln ermöglichen.

Tourismus nach erster Corona-Welle wieder zum Leben erweckt

Waldmüller verwies darauf, dass Mecklenburg-Vorpommern mit einem ähnlichen Phasenplan im Frühjahr 2020 gute Erfahrungen gemacht und den Tourismus zur Sommersaison wieder in Schwung gebracht habe. Während im Sommerhalbjahr bundesweit die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum laut Statistischem Bundesamt um 40 Prozent zurückgingen, betrug das Minus im Nordosten lediglich 5 Prozent.

Reise-Branche für Mecklenburg-Vorpommern von großer Bedeutung

Insgesamt rechnet die Branche, in der landesweit etwa 130.000 Menschen beschäftigt sind und die mit 8 Milliarden Euro 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Mecklenburg-Vorpommern erbringt, mit einem drastischen Einbruch. Statt der noch 2019 registrierten 34 Millionen Übernachtungen werden auch in Folge der über Weihnachten und Silvester geschlossenen Häuser für 2020 etwa 20 Prozent weniger Übernachtungen erwartet.

Von RND/dpa